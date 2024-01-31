32歲女罹癌靠代孕產子 試管嬰兒之父：支持全面開放代孕

今年32歲的謝小姐，因罹患子宮內膜癌，被迫移除子宮，終身無法生育。但她非常喜歡小孩，在接受化療前接受醫師建議，先行凍卵，手術後成功在海外透過代理孕母獲得寶寶。生殖權威醫師表示，生育權是基本人權，不應該用法律禁止人民擁有下一代，且同婚合法化近五年，配套該上路了，對同志族群來說並不合理也不公平。

在國外透過代孕產子的謝小姐表示，因為疾病導致失去生育能力，確實曾想過一了百了，最後雖然透過代理孕母成功得子，但是中間的過程、花費的金錢與心力，一度讓她也想過放棄。如果台灣修法後開放代理孕母，或許當初求子之路可以少走許多冤枉路。

台灣「試管嬰兒之父」、生殖醫學權威醫師曾啟瑞表示，台灣生殖技術成功率全球排名第二，僅次於美國，但價格是全球平均價格一半，即使如此，國內仍規定同志、單身女性等有需求的國人，只能到海外求子。生育權是基本人權，不應該以法律限制，不公平也不合理。

生殖醫師黃馨慧表示，臨床上越來越多女性會選擇先進入療程較短的「凍卵」，未來再到國外進行試管療程。因修法過程漫長，建議女性可以透過凍卵，預存年輕、健康的卵子，以免因為等待，錯過黃金期。

黃馨慧說，女性自主意識逐漸抬頭，晚婚晚育成為趨勢。統計，台灣女性平均生育年齡來到32歲。隨著女性工作自主權提升，許多女性不再受傳統框架束縛，即使想生也未必想婚。而同性婚姻合法化近5年，生育政策卻遲遲未有配套。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彦秉指出，先天無子宮、子宮有嚴重問題等患者，生育機率近乎於零，代理孕母是一圓生子夢的最後機會，「如果醫療技術做得到，每個人的生育權就該被保障。」

曾啟瑞強調，自己國人的醫療應由自己的醫師來照顧，生殖中心內的醫師們都非常同意，基於醫療與社會需求，支持單身女性及同性伴侶使用人工生殖科技，同時在有完善法規與配套措施前提下，更支持台灣全面開放代理孕母。

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