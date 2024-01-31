快訊

陸宣布改變M503航路 外交部要求協商「否則後果自負」

家長們的哀號聽到了！巧連智承諾如期出刊 巧虎再陪孩子一年

肯德基蛋撻變貴了！6款品項調漲 蛋撻、脆雞最多貴7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台金春節第4波加班機 2月2日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台金春節班機一位難求，金門第4波加班機預計於2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次。記者蔡家蓁／攝影
台金春節班機一位難求，金門第4波加班機預計於2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次。記者蔡家蓁／攝影

113年春節第3波加班機於1月18日開放訂位後，不久即售罄，縣長陳福海要求觀光處持續協調加開運能，第4波加班機預計2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次，總共可提供5626個座位，並訂於2月2日上午9時起由各航空公司電話及網路訂位。

金門立委陳玉珍表示，她連4次邀集民航局、國防部等相關單位協調，航空公司春節疏運確定將再加開航班，民航局今天向陳玉珍說明規畫進度。

陳玉珍指出，春運重點時間需求表與開放座位位數，2月8日北金航線需求444位、提供462位；2月9日北金航線需求318位、提供324位；2月13日金北航線需求783位、提供784位；2月14金北航線需求637位、提供644位。

另外，國防部日前也同意，2月7日至14日連續8天，每天可支援2架軍機、6個架次，可提供420位、隨時配合啟動候補疏運作業，所以鄉親可以放心。

113年春節第3波加班機於1月18日開放訂位後，縣府即接獲不少旅台鄉親反映第3波加班機開賣不久即售罄，使返鄉行程難以規劃，縣長陳福海召集相關單位要求持續協調加開運能。圖／縣府提供
113年春節第3波加班機於1月18日開放訂位後，縣府即接獲不少旅台鄉親反映第3波加班機開賣不久即售罄，使返鄉行程難以規劃，縣長陳福海召集相關單位要求持續協調加開運能。圖／縣府提供
台金第4波加班機預計於2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次，總共可提供5626個座位數，並訂於2月2日(星期五)上午9時起開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝
台金第4波加班機預計於2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次，總共可提供5626個座位數，並訂於2月2日(星期五)上午9時起開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝

金門 航班 春節 民航局

延伸閱讀

韓國瑜立院研究室中「籤王」？ 黃揚明曝：連四屆立委一遭遇

賴士葆登記參選藍黨團總召 陳玉珍陪同稱眾望所歸

金門返鄉機位一票難求 陳玉珍下周將跨部協調軍機疏運

金門消防節慶祝大會 立委陳玉珍頒獎給同名的她成亮點

相關新聞

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

台彩2000萬超級紅包頭獎2000萬元得主還在醞釀中，但百萬獎項陸續被刮出，台彩表示，狗來富、龍呈祥、蝴蝶繞舞，中大獎前...

春節將至 衛福部提前發放6項社福津貼 2月7日入帳

衛福部去年選前公布，6項社福津貼從本月開始調整至每月10日前入帳，因春節將至，衛福部社工司協調各縣市政府，將社福津貼提早...

新冠疫情將達高峰 專家示警「1年齡層」死亡率升：脆弱族群較多

衛福部疾管署日前表示，新冠疫情將於本周到達高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患...

藥師全聯會成立「訂貨物流平台」拋3優點 遭疑壟斷市場

許多藥局屬於獨立藥局，運作上可能碰到缺藥及進貨困難，藥師公會全聯會日前決議，授權由全聯會媒合一家大型物流平台，聯合獨立藥...

32歲女罹癌靠代孕產子 試管嬰兒之父：支持全面開放代孕

今年32歲的謝小姐，因罹患子宮內膜癌，被迫移除子宮，終身無法生育。但她非常喜歡小孩，在接受化療前接受醫師建議，先行凍卵，...

台金春節第4波加班機 2月2日上午9時開放訂位

113年春節第3波加班機於1月18日開放訂位後，不久即售罄，縣長陳福海要求觀光處持續協調加開運能，第4波加班機預計2月7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。