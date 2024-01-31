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台金春節第4波加班機 2月2日上午9時開放訂位
113年春節第3波加班機於1月18日開放訂位後，不久即售罄，縣長陳福海要求觀光處持續協調加開運能，第4波加班機預計2月7日至14日再加開台北至金門來回班機21架次，總共可提供5626個座位，並訂於2月2日上午9時起由各航空公司電話及網路訂位。
金門立委陳玉珍表示，她連4次邀集民航局、國防部等相關單位協調，航空公司春節疏運確定將再加開航班，民航局今天向陳玉珍說明規畫進度。
陳玉珍指出，春運重點時間需求表與開放座位位數，2月8日北金航線需求444位、提供462位；2月9日北金航線需求318位、提供324位；2月13日金北航線需求783位、提供784位；2月14金北航線需求637位、提供644位。
另外，國防部日前也同意，2月7日至14日連續8天，每天可支援2架軍機、6個架次，可提供420位、隨時配合啟動候補疏運作業，所以鄉親可以放心。
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