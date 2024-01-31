全家便利商店挺在地！攜手「嘉義優鮮」獨家合作 線上線下助推廣農、漁產
全家便利商店長期支持在地採購，以線上平台與實體店舖優勢，串聯線上線下全渠道販售通路，成為台灣在地農漁產推廣的最佳助攻。繼自有平台「好賣+」長期攜手嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」，於線上賣場推出中秋特輯、新春特輯販售近300項嘉義在地農漁產，「全家」宣布再攜手「嘉義優鮮」深化合作，從數位販售渠道跨足FamiSuper實體店舖，導入常溫、冷凍及蔬果近30項嘉義特色商品販售，讓在地優質農、漁產從產地到餐桌，消費者可便利購買、在家享用，打造美好的新春團聚時刻。
全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，「全家」每年皆採購逾百噸的在地農作物，整合OMO線上線下全渠道幫助台灣農漁業擴大銷售通路，如於線上商城販售澎湖優鮮水產、使用雲林良品在地蔬果入料鮮食，讓更多消費者品嘗在地好物。「全家」與嘉義優鮮長期合作，不僅於線上平台「好賣+」販售嘉義在地農漁產，即日起更拓展至實體通路，於全台43間FamiSuper超市店型推出嘉義優鮮專區，販售農產加工品、冷凍漁產與生鮮水果等，將嘉義的美味、新鮮、高品質推廣至全台。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣政府農業處致力於推動農業轉型及升級，嘉義優鮮的成立便是其集結嘉義縣農特產品的成果。嘉義優鮮今年度已累積認證通過178家業者、520項優質商品，經過嚴格的審查機制，從產品溯源、食安品管、品牌特色及行銷效益等各方面均通過嚴格把關認證，所有商品皆有專屬編號與貼紙，讓消費者輕鬆辨識。本次合作結合「全家」FamiSuper超市店特色與嘉義優鮮的品牌形象，上架涵蓋了15間嘉義優鮮業者、27品項產品，包含嘉義縣當季水果－玉女小番茄與茂谷柑，消費者可在「全家」FamiSuper嘉義優鮮專區找到休閒小點、料理自煮、飯後水果等多種選擇。
適逢新春時期，「全家」自有電商平台「好賣+」推出「嘉義優鮮新春特輯」活動，即日起至2月29日開賣近300項嘉義優鮮商品，囊括冷凍水產、常溫農產加工品及年節禮盒等，首推薦特色商品「祖孫蝦豪華海鮮年菜組」，採半鹹水搭配頂級斑節蝦料養殖的高品質白蝦，是年菜食材的不二選擇。此外，更推出最低99元免運專案，再加碼抽4K電視等活動，消費者只需一指下單，即可新鮮配送至4,200間「全家」取貨，在地優質美味輕鬆選購。
「全家」FamiSuper超市店型瞄準無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭和單身族，增加生鮮蔬果及冷凍販售品項，提供便利購買食材的選擇，此次與嘉義優鮮獨家合作推出嘉義特產專區，不論是虱目魚、蝦子、鱸魚等冷凍水產，或是果乾、零食等農產加工品，都可至FamiSuper選購。首推中埔鄉農會「百香果吸凍」與「椪柑橘瓣」，採用嘉義縣在地水果製成，酸甜美味、製程安心；冷凍水產不可錯過「祖孫蝦」，以友善環境、維護水源品質方式養殖，魚蝦自然健康、肉質Q彈扎實，是餐桌上必備的好食材；另有「陽光薄鹽虱目魚嶺」，生態養殖虱目魚的背鰭油質分布均勻，採用低鹽度鹽醃方式搭配傳統日曬手法，製作出美味的虱目魚一夜干。
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