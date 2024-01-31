全家便利商店挺在地！攜手「嘉義優鮮」獨家合作　線上線下助推廣農、漁產

全家便利商店長期支持在地採購，以線上平台與實體店舖優勢，串聯線上線下全渠道販售通路，成為台灣在地農漁產推廣的最佳助攻。繼自有平台「好賣+」長期攜手嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」，於線上賣場推出中秋特輯、新春特輯販售近300項嘉義在地農漁產，「全家」宣布再攜手「嘉義優鮮」深化合作，從數位販售渠道跨足FamiSuper實體店舖，導入常溫、冷凍及蔬果近30項嘉義特色商品販售，讓在地優質農、漁產從產地到餐桌，消費者可便利購買、在家享用，打造美好的新春團聚時刻。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，「全家」每年皆採購逾百噸的在地農作物，整合OMO線上線下全渠道幫助台灣農漁業擴大銷售通路，如於線上商城販售澎湖優鮮水產、使用雲林良品在地蔬果入料鮮食，讓更多消費者品嘗在地好物。「全家」與嘉義優鮮長期合作，不僅於線上平台「好賣+」販售嘉義在地農漁產，即日起更拓展至實體通路，於全台43間FamiSuper超市店型推出嘉義優鮮專區，販售農產加工品、冷凍漁產與生鮮水果等，將嘉義的美味、新鮮、高品質推廣至全台。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣政府農業處致力於推動農業轉型及升級，嘉義優鮮的成立便是其集結嘉義縣農特產品的成果。嘉義優鮮今年度已累積認證通過178家業者、520項優質商品，經過嚴格的審查機制，從產品溯源、食安品管、品牌特色及行銷效益等各方面均通過嚴格把關認證，所有商品皆有專屬編號與貼紙，讓消費者輕鬆辨識。本次合作結合「全家」FamiSuper超市店特色與嘉義優鮮的品牌形象，上架涵蓋了15間嘉義優鮮業者、27品項產品，包含嘉義縣當季水果－玉女小番茄與茂谷柑，消費者可在「全家」FamiSuper嘉義優鮮專區找到休閒小點、料理自煮、飯後水果等多種選擇。

適逢新春時期，「全家」自有電商平台「好賣+」推出「嘉義優鮮新春特輯」活動，即日起至2月29日開賣近300項嘉義優鮮商品，囊括冷凍水產、常溫農產加工品及年節禮盒等，首推薦特色商品「祖孫蝦豪華海鮮年菜組」，採半鹹水搭配頂級斑節蝦料養殖的高品質白蝦，是年菜食材的不二選擇。此外，更推出最低99元免運專案，再加碼抽4K電視等活動，消費者只需一指下單，即可新鮮配送至4,200間「全家」取貨，在地優質美味輕鬆選購。