疫情後春節花卉買氣打回原型 櫻桃蘿蔔一盆才80 春節喜氣一百分

天氣放晴，過年前花卉買氣上升，不過田尾鄉花卉業者許再生說，相較疫情期間買氣少了三成，少了年輕族群的買氣，因為疫情期間許多年輕人關在家中玩植物，但疫情過後，年輕人都要出國旅遊、少玩植物了，過年前又回歸中老年人應景買花，除了金桔、百合、虎頭蘭等，櫻桃蘿蔔、小蒼蘭、海棠等也都有應景買氣。

田尾鳳凰花園負責人許再生說，寒流過後，最近天氣回暖開始出現春節前買氣，今年春節應景盆花價格平穩，波動不大，不過相較疫情三年的買氣，大概少了三成，但應算是回歸到疫情前的買氣。

許再生說，疫情期間年輕人玩植物的風氣大增，那時出不了國，尤其雨林植物、多肉植物深獲年輕人喜愛，「年輕人風靡的熱潮和玩的方法讓人很難想像」，那時雨林植物價格被炒很兇，一盆班馬觀音蓮當時一盆可以炒到4千多元，現在一盆400多就有，泰斑龜背芋一小盆去年賣二千，現在二百元內有找，年輕人前二年在玩的植物全部打回原型，大家都準備出國玩，錢不花在植物上了。

所以過年前的花卉植物採購又回歸中生代或年長者，他們喜歡現場採購的樂趣，和年輕人用網購不一樣，許再生說，春節應景的「好彩頭」櫻桃蘿蔔大顆的才80元，小巧可愛版的二盆100元，喜氣一百分，還有開滿盆的海棠可說是過年銷售第一名花卉，金黃的、橘色、粉色，花苞可以陸續開到4月，一盆才160元。