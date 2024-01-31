過年水果、漁產變貴 農業部：雞蛋量穩定 價格市場機制

春節將至，為充裕供應年節所需，農業部今公布「春節期間農漁畜產供應量能」農業部代理部長陳駿季表示，節前5天供應量會增加以滿足市場需求，另去年缺蛋後已重建構國內雞蛋產業鏈，雖然天冷又有禽流感疫情，適逢過年雞蛋需求大增，但目前供應量穩定，至於價格「就是隨市場機制」；農業部說，過年水果變貴，熱門漁產價格也略漲，建議民眾可至網路平台購買「價格都固定」。

農業部今舉辦記者會並公布「春節期間農漁畜產供應量能」，指出今年整體供應量維持去年水準，從春節前5天（2月4日）起將加強調配，蔬菜每日供應量增加38%以上、水果增加73％以上、漁產品增加30％以上、毛豬增加23%以上、土雞增加11%以上，花卉更大幅增加188%以上。

陳駿季表示，節前5天豬肉供應量將增加30％，從每日2萬頭變成2.5至2.7萬頭，只要供應量穩定，價格也會穩定，盼價格維持在每公斤88至92元；雞蛋部分，目前在養隻數約3440萬餘隻，每日雞蛋供應樣為2400至2450萬顆，雖然近期天氣較冷，又適逢過年買氣較為旺盛，但透過調度方式可滿足市場需求。

陳駿季進一步指出，冬季是禽流感疫情好發期，但今年禽流感疫情爆發場次比去年同期低很多，去年爆發約40家，今年6家，顯見經宣導後，養雞場防範有落實，就算候鳥帶來疾病，影響也較小，因此雞蛋供應量絕對能滿足市場需求，而價格就是隨市場機制，農業部也會密切與注意。

陳駿季說，去年3月發生缺蛋情況後，農業部啟動專案進口雞蛋同時重新建構國內蛋雞產業鏈，包含種雞、雛雞、蛋中雞、蛋雞，目前蛋中雞數量已可讓蛋雞產業恢復運作，且提升產蛋率，另外氣候及禽流感風險等也有落實防制措施，若雞蛋每日供應量低於2300萬顆就會進行評估，但目前供應狀況穩定。

陳駿季強調，未來必要時須進口雞蛋，也不會由農業部或畜產會主導進口，而是透過降匯方式讓貿易業者自行進口，去年也已確認全球的通路，貿易商現在也持續不斷從國外進口雞蛋，因為不同蛋品有不同市場需求，農業部會確保蛋雞產業鏈運作順暢。

針對過年期間水果價格及供應量，陳駿季說，整體水果供應量足夠，尤其過年常吃的棗子、蓮霧等，雖受寒害影響但不至於影響整體供應量；花卉部分，節前5日也都是全日運作，盼透過24小時不打烊措施讓民眾都能買得到花。

農糧署代理署長蘇茂祥補充，受到去年小犬颱風影響，今年春節水果價格每公斤平均價格為70元，較去年每公斤60元高，但遠低進口水果價格；蔬菜部分，年前每公斤約25至30元，比去年每公斤35元還低。

漁業署長張致盛也說，今年所有水產品供應充足，價格也相對穩定，但年節熱門魚種如龍虎斑、白鯧、金鯧等，因反映市場需求，價格略漲5至10％，但虱目魚價格比去年略降3%，整體價格波動不大。