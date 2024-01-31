觀光拚1200萬人次 開放陸客擬訂中

113年我國要爭取1200萬人次的國際旅客，陸客成最大變數！交通部長王國材31日於新春記者會指出，2 月、3月分別於印度、印尼成立旅遊服務中心，擴大國際旅遊合作。至於陸客來台，觀光署長周永暉指出，將於3月1日開放，相關規定細節會在農曆年前公布。

交通部「113 年重要工作」王國材指出，將持續完善公路建設、優化鐵道建設與促進機場與港埠建設發展等，工程包括高雄港第七貨櫃中心第2期營運、高雄鳳山車站開發大樓落成、桃園機場辦理第三航廈北登機廊廳與離島機場改造工程等。

爭取1200萬旅客

王國材指出，113 年會持續深耕國際觀光市場，來臺旅客恢復疫前1200萬人次為目標， 2 月、3月將分別於印度、印尼成立旅遊服務中心，擴大部會合作推動觀光，推出「順道觀光」補助方案，提供來台的外國商務人士每人最高新台幣2000元的旅遊補助。

交通部預計於3月1日開放接待陸客團，帶動旅遊量能。觀光署長周永暉指出，會於3月1日如期開放，且將在農曆新年前宣布規定細節。他也指出，目前參考的上限值預計為平均每天兩千人，持續檢討中。

民怨、人權有兩難

除了交通建設之外，交通部去年六月實施「交通違規記點新制」，引發職業駕駛民怨後，隨後政院也暫緩違規記點，遭到質疑是「規劃不周」「朝令夕改」。王國材表示，有時候在處理行人地獄的問題，常常遇到「生命權利與民怨的兩難」，當行人在人行道行走被撞死的新聞頻傳，就透過短期執法來解決問題。

他回憶說，針對行人地獄的問題，立委在去年的修法過程中，加碼相當多違規記點等規範，當時自己也同意加碼的規範，盼能降低行人傷亡率，但後續駕駛反應「紅線太多」、「臨停空間不足」等狀況，需要進行檢討，更需要從教育、工程與執法多管齊下。

交通部設定113年死亡人數下降5%、行人死亡人數下降7%；更訂定「道路交通安全推動計畫」，於人、車、路、運輸業等面向，提出相應的推動策略及行動方案，以提升道安環境。

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