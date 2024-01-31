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愛熱炒又酗酒女子吐血 醫師：食道靜脈曲張 罹癌風險高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部立桃園醫院醫師、護理師提醒，酗酒罹癌風險高。圖／衛福部桃園醫院提供
部立桃園醫院醫師、護理師提醒，酗酒罹癌風險高。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園市54歲陳女日前與朋友到熱炒店大快朵頤，一邊喝酒一邊大啖美食，突然口吐鮮血，朋友趕緊送她到部立桃園醫院急診，做好胃鏡，醫生解釋她罹患食道靜脈曲張，問她生活狀況，得知原來陳女平時愛吃熱炒店，還養成酗酒的習慣，於是為她做了食道靜脈曲張結紮術，

部立桃園醫院李時偉醫師表示，食道靜脈曲張常見於食道的下段，是肝硬化症狀之一，可使用藥物及食道靜脈結紮術治療。造成食道靜脈曲張的原因與長時間的飲酒過量，或病毒性肝炎導致的肝硬化有關，患者食道會出現靜脈曲張、鼓脹的外觀，有些人都是出現貧血的症狀就醫，才知道原來是食道靜脈曲張在做怪，曲張初期通常不會有症狀，但若發生像是陳女口吐鮮血，就是食道靜脈曲張正在出血，需緊急就醫，長期不當酗酒是不好的習慣，除了會食道靜脈曲張外，還會增加肝臟疾病、咽癌、食道癌、和胰臟炎的風險。

部桃護理師趙雅婕說，臨床上食道靜脈曲張的患者做好食道靜脈曲張結紮術後，病人常反應胸口會緊緊的，通常是正常現象，術後醫護人員會衛教病人，請病人務必遵守以下指示，包括術後第一天需禁食4至8小時，口渴時可依醫師指示喝一些水。術後前3天開始吃流質飲食，例如豆漿、牛奶；術後5至7天開始吃流質飲食，細嚼慢嚥，不要吃太硬、粗糙、纖維多、刺激性的食物像菸、酒、咖啡、辛辣，以免再度出血。

食道靜脈曲張在急性期過後，日常生活要戒酒，維持良好生活習慣與情緒穩定，避免過勞；飲食上過硬、粗糙、過熱的食物都應盡量避免，原因是避免食物經過食道時刺激到已鼓脹的靜脈造成刺激，再次引發出血。自我照顧上要注意有沒有不舒服的症狀例如:臉色蒼白、呼吸急促、心跳加快、解黑便或嘔血，如果有出現症狀都需要立即掛急診，不可大意，還有注意避免做劇烈運動、勿撞到胸口、搬重物，依醫囑按時服藥，定期回診追蹤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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