桃機龍年疏運上看116萬人次 估出入境高峰有5天

龍年將至，桃園國際機場公司今天指出，2月7日至15日，共計9天春節疏運期，總運量上看116萬人次；預估出入境高峰落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次。

機場公司表示，113年春節疏運出入境高峰預估會落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次。疏運期間日均量12.8萬人次，恢復至疫情前、2019年春節日均量14.2萬人次90%。

此外，適逢寒假及農曆春節，桃園機場一航廈出境尖峰時段為上午5時至下午2時；二航廈出境尖峰時段為上午7時至9時、晚上10時至11時，提醒旅客可提早3小時抵達機場。

機場公司指出，今年春節期間加班機，經民航局核定為210架次，以2月9日（除夕）加班機最多為39架次，單日約增加7142人次。

機場公司表示，春節疏運期間，將依據每小時更新桃園機場航班運量整點人數系統，掌握出入境及轉機人數，因應人流加強引導、提升安檢查驗服務量能及餐飲供應，協助旅客順利通關。

機場公司呼籲，旅客提早到機場，事前準備加快安檢速度，安檢前先倒掉保溫瓶的水、脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物，清空口袋，隨身攜帶的筆電等電子產品也事先取出，節省安檢通關時間。