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環境部攜手NASA跨國空品研究計畫 盼解決中南部空汙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗，今天舉行啟動典禮。記者胡瑞玲／攝影
環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗，今天舉行啟動典禮。記者胡瑞玲／攝影

為了解高屏地區空氣汙染成因及不同環流對空品的影響，環境部與交通部氣候署、美國NASA合作啟動高屏3D空品實驗，盼透過計畫找出中南部空氣品質不佳的科學原因，配合第二期空汙防制計畫進而改善高屏地區的空汙情況。

環境部今舉行「環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗」啟動典禮。環境部長薛富盛致詞時表示，這是環境部成立以來最大、深度最深的研究計畫，結合NASA（美國國家航空暨太空總署）、東南亞地區、美國等跨國的大型研究，希望透過合作，讓台灣空氣品質的監測能從2D變成3D。

薛富盛表示，空氣品質改善是要透過長期努力，以往都是2D點對點的平面資料，盼透過這個研究計畫，找出中南部地區空氣品質較差的科學原因，透過法規制定面，配合第二期空氣汙染防制方案，持續努力，相信對高屏空氣品質改善有效益。

中央大學大氣科學系特聘教授林能暉說，中南半島、印尼現在仍有火耕的傳統，配合著大氣環流、西南季風，導致台灣細懸浮微粒（PM2.5）短時間內飆高。

林能暉指出，本次與NASA合作推動高屏3D空品實驗（Kao-Ping Experiment, KPEx），同時也是亞太7-SEAS／Urban-AQ先期示範計畫；預計將會完成3次密集觀測，探討大氣環流、地形影響空氣原生性及衍生性汙染物的3D分布變化及境外長程傳送影響，解析高屏空汙成因，精進空汙防制策略與行動方案。

中央大學大氣科學系教授王聖翔說，過去地面觀測只能看到地面汙染物分布情況，但發現汙染物會傳到更高的地方後，再往下游傳送，配合地形效應、季風、環流效應，會導致更高層的汙染方向，這次研究透過無人機掛載PM2.5、臭氧、VOC等感測元件，特別掛載吸附大氣樣品的吸附管，讓實驗室可分析100多種VOC成分。

王聖翔表示，這次用環流實驗概念，把觀測測點布滿高屏至台南，縱計有4個探空氣球觀測站、3個無人機觀測站，加上其他單位的協助，可有密集垂直空間資料的取得。

環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗，今天舉行啟動典禮。記者胡瑞玲／攝影
環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗，今天舉行啟動典禮。記者胡瑞玲／攝影

空氣品質 NASA

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