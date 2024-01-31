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熊本熊輕軌專車亮相 熊本市長搭輕軌、與小鴨合影

中央社／ 高雄31日電
黃色小鴨10年後重返高雄。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
黃色小鴨10年後重返高雄。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

日本熊本市市長大西一史昨天率團參訪高雄，高雄市長陳其邁陪同搭乘首度亮相的「熊本熊輕軌專車」，並到愛河灣參觀黃色小鴨；訪團開心自拍，也共同見證高雄10年蛻變。

陳其邁昨天為歡迎友好城市熊本市訪團到訪，陪同訪團搭乘首度亮相的「熊本熊輕軌專車」體驗輕軌成圓最新路段。高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，大西一史此行訪高，主要參訪重點便是體驗1月正式全線通車的高雄輕軌

市府安排熊本訪團搭乘首度亮相的「熊本熊專車」，這也是熊本縣首度購買高雄輕軌車廂廣告行銷熊本觀光。陳其邁專程陪同訪團前往輕軌機廠，並由高雄捷運公司工程師介紹輕軌通車的進程與效益。

此外，黃色小鴨睽違10年重回高雄港愛河灣再掀熱潮，訪團也到光榮碼頭參觀，並由市府講解10年來高雄蛻變，包括高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館等建設；訪團也紛紛戴上小鴨帽，開心與黃色小鴨合影留念。

因應台積電進駐熊本設廠，熊本也面臨許多城市治理挑戰，因此，訪團也針對台積電進駐議題交換意見。大西一史表示，台積電熊本廠將於2月24日開幕，不僅帶動相關上下游供應鏈，許多台灣人也入住熊本，民生、商業活動隨之發展。

大西一史指出，熊本政府提供各種完善措施，希望在熊本居住的台灣人都能得到令人滿意照應；而交通、環境保護及水資源也是熊本市當下面臨課題，藉由此次考察，借鏡高雄經驗，盼活用於熊本政策上。

陳其邁表示，高雄與熊本都是台日重要高科技城市，台積電於高雄設廠，並透過地方與中央合作，打造半導體產業廊帶；未來熊本與高雄應建立經濟上戰略夥伴關係，透過產業經驗互相支援與交流，創造雙贏效應。

熊本訪團此行也參訪高雄橋頭水資源中心，拜會市府都發局就住宅政策深入交流，大西一史也轉交熊本市醫師會信函，希望未來能與高雄市醫師公會進行交流。

市府30日晚間設宴接待訪團，高雄市議會議長康裕成出席表示，高雄與熊本自締結友好城市以來，相互扶持、關係緊密，期待藉由雙方政府、議會及民間合作，在觀光、文化、技術層面共創光榮。

熊本熊 高雄輕軌

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