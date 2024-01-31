春節走春行程多 旅遊業者調查：樂園、網美打卡點最夯

農曆春節將至，民眾除了出國旅遊，也會規畫國內熱門走春景點，旅遊業者調查，今年春節期間國旅人氣商品銷售，以「親子樂園門票」奪冠，其次則為熱門「網美打卡點」。交通部觀光署也選出24處觀光亮點，民眾3月8日前完成「觀光亮點壯遊記」，就有機會抽中現金5萬元等。

旅遊電商平台KKday統計，今年春節期間國旅人氣商品銷售，以「親子樂園門票」奪冠，包含Xpark都會型水生公園、屏東海生館、新竹綠世界生態農場、高雄壽山動物園等；第2名則為熱門「網美打卡點」，以嘉義佐登妮斯城堡最受歡迎，另有薰衣草森林、台北101觀景台。

對於偏好到郊外旅行的旅客，「戶外一日遊」拿下第3名，包含阿里山、太平山、司馬庫斯、武陵農場等；第4名為偏好放鬆、耍廢的旅客，會選擇泡湯、岩盤浴、按摩、手作DIY等「療癒系體驗」行程。

看好龍年春節出遊商機，KKday針對親子族群推出六福村主題樂園春節門票買一送一、九族文化村櫻花祭季票1元搶購活動，並加碼購買指定樂園門送飲品，喜愛卡通明星的則有Hello Kitty、粉紅豬小妹等室內展覽。