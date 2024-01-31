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防缺藥！ 藥品市場監測系統正式上線

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，藥品市場監測系統今正式上線，目前已有2業者完成介接。記者賴昀岫／攝影
食藥署副署長王德原說，藥品市場監測系統今正式上線，目前已有2業者完成介接。記者賴昀岫／攝影

國內先前屢傳缺藥問題，衛福部食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，食藥署副署長王德原說，系統今正式上線，目前已有2業者完成介接、5家預計本周完成介接，其餘預計在過年前後完成，未來社區藥局藥師可透過系統，與中盤商協調藥品。

王德原說，除持續監測國外藥品短缺警訊、國內用藥需求外，食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，整合藥品庫存資料，強化藥品供應監測，並利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商藥品庫存。

王德原今天表示，去年底委託相關業者建置系統，未來可讓系統媒合，讓藥局端直接查詢庫存，目前委託藥師公會全聯會運作監測，並協助聯絡各大中盤商，由於各中盤商也有自己的管理系統，如要界接到食藥署系統，需要修正相關介面。

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，12家中盤藥商約佔國內5成以上庫存，王德原指出，目前已經有2個中盤商完成系統界接、5家預計本周完成，其餘業者則預計在農曆年前後，未來藥局藥師如碰到平常互動往來的中盤商沒有藥品，可能是分配而非藥品短缺問題，可透過系統協調藥品流通。

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