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南迴公路春節連假比照去年策略 公路局有信心不回堵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配號誌儀控管，南分局有信心在車流高峰期讓車輛保持前行不回堵。記者尤聰光／攝影
因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配號誌儀控管，南分局有信心在車流高峰期讓車輛保持前行不回堵。記者尤聰光／攝影

因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配號誌儀控管，南分局有信心在車流高峰期讓車輛保持前行不回堵。

南分局表示，「慢進快出」實施點，分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，實施方式延長幹道綠燈秒數；另「儲車水庫」截流段點，北上為屏東端麻里巴橋；南下則為台東端新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心。

去年最長春節10天連假，南分局預估南迴公路湧入大量車潮，規畫在易塞路段使用「儲車水庫」和「慢進快出」策略，果然見其成效，並未造成車流大回堵，因此，在公路拓寬改善工程屏東端尚未全線完工前，今年持續比照去年成功模式。

南分局強調，預估今年春節車流高峰期為2月8日至9日的返鄉潮；2月10至12日的出遊潮及2月13日至14日的返工潮。車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，

另2月8日至14日上午7點至10點、下午4點至晚上7點兩個時段，南下金崙至壽卡路段全面禁止砂石車台東往高雄通行。

因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配號誌儀控管，南分局有信心在車流高峰期讓車輛保持前行不回堵。記者尤聰光／攝影
因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配號誌儀控管，南分局有信心在車流高峰期讓車輛保持前行不回堵。記者尤聰光／攝影

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