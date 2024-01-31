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社交菸危害不輸每天吸 國健署：死亡率高出一般人3倍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

根據衛福部調查，台灣青少年第一次吸菸原因中「別人吸跟著吸」占15.5%及「應酬社交」占4.7%，是青少年首次吸菸因素第二名。許多人並沒有菸癮，但有抽「社交菸」的習慣。國健署提醒，研究已證實，偶爾吸菸所造成的健康危害不亞於長期吸菸者，吸菸不因吸菸量較少而危害較少，其心血管、消化系統癌症及引發各種疾病之風險也增加。

根據衛福部國健署「110年青少年吸菸行為調查」顯示，台灣2成以上的青少年第一次吸菸都出自於「同儕影響」，「別人吸跟著吸」占15.5%及「應酬社交」占4.7%。因此他人邀菸成為一種人情壓力難以拒絕，許多青少年在社交場合吸菸是為了獲得同儕的認可，且認為偶一為之應無大礙。

「間歇性吸菸一樣對健康造成危害。」國健署菸害防治組長羅素英表示，吸菸者如只是在社交場合才吸菸，即屬間歇性吸菸，而但研究已證實，偶爾吸菸所造成的健康危害不亞於長期吸菸者，吸菸不因吸菸量較少而危害較少，其心血管、消化系統癌症及引發各種疾病之風險也增加。

「間歇性吸菸者患有心血管疾病的風險與每日吸菸者相同。」羅素英指出，不論是間歇吸菸、每日吸菸，因主動脈瘤死亡風險都高達非吸菸者「3倍」。間歇性吸菸也會增加胃腸道（食道癌、胃癌、胰臟癌）的風險，並引發身體各部位的疾病，如:呼吸道感染、白內障、生殖系統受損、肌肉骨骼損傷及病後殘疾機率提升，甚至導致男性的死亡風險上升60%，而女性平均壽命減少4至6年。

羅素英表示，只有三分之一的青少年認為「間歇性吸菸」有健康危害，且認為只要自己願意戒菸就能戒除。但研究指出10%的人在抽第1支菸後2天內會產生戒斷症狀，如：焦慮易怒、情緒低落；25至35%的人則在1個月內出現症狀，如：精神難集中、難以入眠。

有鑑於青少年吸菸受同儕影響大，國健署長吳昭軍提醒，22%的「間歇性吸菸」者6年後會變成每日吸菸者，吸菸的成癮性極高，且不僅會影響自身的健康問題，其所產生的二、三手菸也會危害到家人及朋友。交際菸對身體一樣有害，當一個好朋友應以拒菸取代交際菸，為自己與朋友的健康一起把關。

國健署提供「拒菸八不」，委婉拒絕且不失禮貌地拒絕交際菸。

1.堅持拒絕：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

2.告知理由：用簡單的理由拒絕對方的要求。

3.自我解嘲：幽默自己，我就是不做，又何妨!

4.遠離現場：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

5.友誼勸服：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

6.轉移話題：邀請一同做別的事，化解情境。

7.反說服法：用道理、證據說服對方。

8.反激將法：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

國健署提醒，自111年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可至地方政府衛生局（所）尋求戒菸服務相關資訊，如果對戒菸過程有任何的疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)，就用「拒菸八不」勇敢向「交際菸」說不。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

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