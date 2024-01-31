快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年食品廣告違規金額破2億 名人代言將重罰3倍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署違規食品廣告裁處案件數及金額，創110年以來新高。圖／食藥署提供
食藥署違規食品廣告裁處案件數及金額，創110年以來新高。圖／食藥署提供

食品廣告紅線加粗！衛福部食藥署今天發布，今起只要在全國性電視頻道或購物頻道播送達60秒以上；請知名或權威人士代言；內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據等，以涉及醫療效能的個案為例，這類廣告未來首次違規就可罰180萬元，是原罰則的3倍，民眾也可撥打1919食安專線檢舉。

不少食品廣告會請專家或名人見證代言、刊播產品使用前後比較圖，且影片時長愈來愈長，以藝人郭子乾代言的「專利健骨複方」為例，被台中市食品藥物安全處依「廣告涉及醫療效能」，裁罰60萬元；藝人李佩甄代言的「NMN酵素之王」，由新北市衛生局，以「廣告涉及誇大不實」，裁罰4萬元。

食藥署企科組長許朝凱說，食品安全衛生管理法第45條規定，食品廣告涉及誇大不實易生誤解，處4萬至400萬元；涉及療效處60萬至500萬元，由於食品廣告違規情形隨廣告時間增加而增加，加上代言人的推波助瀾，更易使民眾陷入錯誤的判斷，本次修正針對「違害程度」加重裁罰。

許朝凱說，廣告違規情況如符合，「全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間60秒以上」；「聘請專業人士、機構或知名公眾人物薦證或代言」；「內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據」，過去針對累犯才會加權裁罰，修法後初犯就加權，罰鍰最高可加權乘以3倍，以郭子乾代言的個案為例，未來出現這類廣告，首次就裁罰180萬；李佩甄代言的案例，未來出現這類廣告，首次就裁罰12萬。

許朝凱表示，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬，裁罰對象為業者，但代言人如有參與腳本製作、討論，就會一起罰代言人，整體而言，廣告如涉及醫療效能，第2次得處停業，第3次得處歇業。

目前的「60秒原則」，適用對象為電視頻道，至於YouTube廣告、電視牆、捷運燈箱廣告等，許朝凱指出，目前列為平面、網路廣告，將持續監測；網紅業配內容認定，要檢視有無商業利益，例如確實產品名稱、有無增加消費者購買意願等，同樣列為平面、網路廣告，針對這類違規廣告，民眾也可透過1919食安專線提出檢舉。

食藥署企科組長許朝凱說，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬。記者賴昀岫／攝影
食藥署企科組長許朝凱說，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬。記者賴昀岫／攝影

延伸閱讀

專訪／「辣杯杯」副業翻車 李李仁笑喊：下一球再來！

郭子乾逛年貨大街宣布喜訊：我兒子準備結婚！

郭昱晴遭毀婚 斷「尤清兒」17年戀：現在更幸福

選前黃金周 藝人郭子乾陪賴坤成市場拜票 藍營大車掃

相關新聞

3月開放組團赴陸 王國材：以每日2千人次為原則可調整

交通部3月1日開放組團赴陸，先前陸委會喊出每日2000人次，引發爭議。交通部長王國材今於新春記者會表示，當時跟陸委會討論...

在日本超商用餐被拒！達人分析「3狀況」曝原因：很多人不知道

有些人會趁連假出國旅遊，其中日本是不少國人喜愛去的國家，不過要注意遵守各國的規範才不會被當成沒禮貌的人。某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，但店員卻不讓他在店裡用餐，令他相當生氣並上網公審這家店，於是有內行依照自己的經驗分析「3種」店員不讓用餐的狀況。

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

防缺藥！ 藥品市場監測系統正式上線

國內先前屢傳缺藥問題，衛福部食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，食...

社交菸危害不輸每天吸 國健署：死亡率高出一般人3倍

根據衛福部調查，台灣青少年第一次吸菸原因中「別人吸跟著吸」占15.5%及「應酬社交」占4.7%，是青少年首次吸菸因素第二...

南迴公路春節連假比照去年策略 公路局有信心不回堵

因應7天春節連假交通，公路局南區養護工程分局公布春節台東交通疏運計畫，其中，南迴公路比照去年模式，採「儲車水庫」和「慢進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。