去年食品廣告違規金額破2億 名人代言將重罰3倍

食品廣告紅線加粗！衛福部食藥署今天發布，今起只要在全國性電視頻道或購物頻道播送達60秒以上；請知名或權威人士代言；內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據等，以涉及醫療效能的個案為例，這類廣告未來首次違規就可罰180萬元，是原罰則的3倍，民眾也可撥打1919食安專線檢舉。

不少食品廣告會請專家或名人見證代言、刊播產品使用前後比較圖，且影片時長愈來愈長，以藝人郭子乾代言的「專利健骨複方」為例，被台中市食品藥物安全處依「廣告涉及醫療效能」，裁罰60萬元；藝人李佩甄代言的「NMN酵素之王」，由新北市衛生局，以「廣告涉及誇大不實」，裁罰4萬元。

食藥署企科組長許朝凱說，食品安全衛生管理法第45條規定，食品廣告涉及誇大不實易生誤解，處4萬至400萬元；涉及療效處60萬至500萬元，由於食品廣告違規情形隨廣告時間增加而增加，加上代言人的推波助瀾，更易使民眾陷入錯誤的判斷，本次修正針對「違害程度」加重裁罰。

許朝凱說，廣告違規情況如符合，「全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間60秒以上」；「聘請專業人士、機構或知名公眾人物薦證或代言」；「內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據」，過去針對累犯才會加權裁罰，修法後初犯就加權，罰鍰最高可加權乘以3倍，以郭子乾代言的個案為例，未來出現這類廣告，首次就裁罰180萬；李佩甄代言的案例，未來出現這類廣告，首次就裁罰12萬。

許朝凱表示，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬，裁罰對象為業者，但代言人如有參與腳本製作、討論，就會一起罰代言人，整體而言，廣告如涉及醫療效能，第2次得處停業，第3次得處歇業。