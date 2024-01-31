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3月開放組團赴陸 王國材：以每日2千人次為原則可調整

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（左二）表示，開放組團赴陸以2000人次為原則酌予調整。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（左二）表示，開放組團赴陸以2000人次為原則酌予調整。記者周湘芸／攝影

交通部3月1日開放組團赴陸，先前陸委會喊出每日2000人次，引發爭議。交通部長王國材今於新春記者會表示，當時跟陸委會討論就是以2千人次為原則酌予調整；觀光署長周永暉指出，目前還是依每天2000人次當參考上限值，但還是會按照業者實際攬客情形彈性調整。

當前我國有限制旅行業組團赴陸旅遊的「禁團令」，大陸也禁止旅客來台旅遊。交通部去年底宣布，今年3月無論陸方是否對等開放，將開放我國組團赴陸旅遊，但陸委會卻喊出每日要限額2000人次，引發旅行業跳腳。交通部當時說，將進一步研議方案，預計農曆春節前宣布。

周永輝今表示，3月1日一定會如期開放組團赴陸，目前還是以每天2000人次當參考上限值，還是一樣按照實際攬客情形，預計2月6日、7日宣布詳細方案。他也說，基本是2000人次為原則，若單日有超過還是會開放，就是後面的量少一點。

另外，觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客目標，但當前兩岸情勢緊張，要迎來陸客加持恐不樂觀。王國材表示，去年訂定600萬人次目標時也是包含陸客，後來陸客沒來還是有達標；今年即便陸客沒來目標還是不變。

周永暉則說，還是很歡迎大陸朋友，台灣本來就好客，現在有2024年、2025年的入境振興計畫，今年全球布局除了新增雙印的孟買、雅加達，也預計新南向會超過原來水準，會做相關方案及配套達到目標。

陸客

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