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中捷核定王惠美喊也要「新年禮物」 王國材：全國一致

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部舉行2024交通部新春記者會。記者周彥妤／攝影
交通部舉行2024交通部新春記者會。記者周彥妤／攝影

行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，基北北桃彰投6縣市，陸續群起喊話中央爭取資源，彰化縣長王惠美還直言「我也想拿到新年禮物」。交通部長王國材表示，在審議委員會都是按照同套遊戲規則，本於全國一致。

王國材今天在2024交通部新春記者會表示，針對中捷藍線核定拍板一事，原來可行性階段經費是981億元，後來經費增加633億元，增至約1615億元。

王國材表示，由交通部次長胡湘麟主持的大眾捷運系統建設及周邊土地開發申請計畫審查作業要點，清楚明文地方負責用地費、自償性工程費、非自償性工程費等。

他指出，非自償中央補助78%，自償率34.36%，交通部補助合計675.59億元，當時可行性中央要補助452.79億元，經過經費增加，中央也增加228億補助款，沒有因此變少。

王國材說，不論是哪個任何顯示的捷運審議計畫，都在交通部這個審議委員會中，按照這個遊戲規則走，台中市政府瞭解也同意，於是送至行政院核定，因此本於全國一致。

台中捷運 王國材

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