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Gogoro Pulse 先鋒預購計畫即日啟動

撰文／ 張安怡

2/29 前預付 $3,000 元即享優先交車禮遇，老車主預購加碼送 4,000 點

Gogoro 持續引領電動化浪潮，今（30）日重磅揭曉全新高階旗艦車款 Gogoro Pulse，新車採用跳脫過往設計思維的車身外觀，以及扭力輸出高達 42 Nm 的全新動力系統，同時搭載科技滿檔的安全、舒適配備；透過超低風阻外型實現流體力學最佳化，從靜止加速到時速 50 公里僅需 3.05 秒，領先業界的 10.25 吋全景高清觸控儀表板，結合市場同級機車首見的數位矩陣式頭燈，帶給用戶前所未有的騎乘快感與創新體驗！Gogoro Pulse 計畫提供三種車型，建議零售價自 $109,800 元起（不含任何補助），即日起展開限時預購計畫，2/29 前預付 $3,000 元並於指定時間內完成購車程序者，即加送配備與享有優先交車禮遇，預計於 2024 年第二季下旬開始陸續交車。

圖／Gogoro 提供
圖／Gogoro 提供

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「創新是 Gogoro 的 DNA，十年來我們不斷探尋電動機車的諸多可能性，優異性能與智慧科技備受市場認可。Gogoro Pulse 為追求極致熱血而生，我們嘗試將二輪造車工藝與技術推向更高層次，不僅重塑大眾對於電車的想像、帶領智慧電動機車邁入新紀元，同時也引領機車產業再次重大突破。」

搶眼亮點，一次瀏覽！

1.Aeroforce 風切空氣力學設計 以風雕塑嶄新車身，賦予最佳流體力學配置
2.全新 Hyper Drive 動力系統榨出性能巔峰！0-50 km/h 加速僅 3.05 秒，42 Nm 最高扭力輸出
3.獨家研發二輪數位矩陣式頭燈，智慧照明，安全護駕
4.iQ Touch HD 數位儀表7，盡享沉浸式樂趣，10.25 吋觸控螢幕即時顯示車輛狀態、全彩導航，騎乘模式旋鈕自由切換

全新旗艦 Gogoro Pulse 產品重點。 圖／Gogoro 提供
全新旗艦 Gogoro Pulse 產品重點。 圖／Gogoro 提供

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