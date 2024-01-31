快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空氣品質拉警報 鄭明典1張圖看「低空灰茫茫一片」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天西半部空氣品質不理想，鄭明典說，低空灰茫茫一片，上方空氣還不錯，有藍天。圖／取自鄭明典臉書
今天西半部空氣品質不理想，鄭明典說，低空灰茫茫一片，上方空氣還不錯，有藍天。圖／取自鄭明典臉書

今天西半部空氣品質不理想。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，西邊低空灰茫茫一片，「上方空氣還不錯，有藍天」。

環境部提醒復興地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒），二林地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，受到東南風的影響，西半部的風勢都偏弱，除了中南部的空氣品質可能亮起橙燈或紅燈，北部的細懸浮微粒也會累積到普通的等級；周日鋒面接近，環境風進一步轉為偏南甚至是西南風，除了海上比較乾淨的空氣移入之外，中南部也因為風速增加，擴散好轉，空品才會有改善的機會。

環境部說，今天環境風場持續為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；金門受中國東南沿岸汙染物影響，汙染物濃度較高。依上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，今天清晨至上午汙染物易累積，高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級。

明天環境風場為東南風，西半部擴散條件差，清晨至上午汙染物易累積；西半部地區清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏空品區清晨至上午可能達紅色警示等級。

2月2日東北季風稍增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

延伸閱讀

天氣型態要變了！ 鄭明典：會有一段適合大掃除的天氣

寒流還沒走 鄭明典：預報回溫的時間往後延

入冬最強寒流來襲 林佳龍送咖啡到玉山感謝觀測員

愈晚愈冷！鄭明典po圖：北部要開始降溫了

相關新聞

3月開放組團赴陸 王國材：以每日2千人次為原則可調整

交通部3月1日開放組團赴陸，先前陸委會喊出每日2000人次，引發爭議。交通部長王國材今於新春記者會表示，當時跟陸委會討論...

在日本超商用餐被拒！達人分析「3狀況」曝原因：很多人不知道

有些人會趁連假出國旅遊，其中日本是不少國人喜愛去的國家，不過要注意遵守各國的規範才不會被當成沒禮貌的人。某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，但店員卻不讓他在店裡用餐，令他相當生氣並上網公審這家店，於是有內行依照自己的經驗分析「3種」店員不讓用餐的狀況。

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

動物園、兒童新樂園過節不打烊 春節加碼祭優惠

台北市社教機構陪伴民眾過年假，教育局表示，年假期間除了青發家教中心於2月8日至2月14日休館，市立圖書館2月9日至13日...

春節機票漲二到六成不等 這幾個航點還有便宜機票

根據易遊網機票銷售數據統計，今年春節的機票預訂量比疫情前有超過三成成長，出國買氣相當踴躍，以短程線來說，國人最愛的旅遊地...

防缺藥！ 藥品市場監測系統正式上線

國內先前屢傳缺藥問題，衛福部食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。