空氣品質拉警報 鄭明典1張圖看「低空灰茫茫一片」

今天西半部空氣品質不理想。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，西邊低空灰茫茫一片，「上方空氣還不錯，有藍天」。

環境部提醒復興地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒），二林地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，受到東南風的影響，西半部的風勢都偏弱，除了中南部的空氣品質可能亮起橙燈或紅燈，北部的細懸浮微粒也會累積到普通的等級；周日鋒面接近，環境風進一步轉為偏南甚至是西南風，除了海上比較乾淨的空氣移入之外，中南部也因為風速增加，擴散好轉，空品才會有改善的機會。

環境部說，今天環境風場持續為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；金門受中國東南沿岸汙染物影響，汙染物濃度較高。依上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，今天清晨至上午汙染物易累積，高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級。

明天環境風場為東南風，西半部擴散條件差，清晨至上午汙染物易累積；西半部地區清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏空品區清晨至上午可能達紅色警示等級。

2月2日東北季風稍增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。