尾牙圍爐加劇疫情升溫 竹縣接種XBB疫苗送禮券快篩

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局提醒民眾，不僅要注意保暖，也建議符合接種資格民眾，盡速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。記者黃羿馨／攝影
新竹縣衛生局提醒民眾，不僅要注意保暖，也建議符合接種資格民眾，盡速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。記者黃羿馨／攝影

新年將至，正值民眾參加尾牙、聚會、餐敘的時刻，不過近來氣溫多變，國內外COVID-19疫情升溫，新竹縣衛生局提醒民眾，不僅要注意保暖，也建議符合接種資格民眾，盡速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，各衛生所近期加開夜間及假日場次，凡在新竹縣13鄉鎮市衛生所接種者，將提供100元禮券及快篩試劑10劑，數量有限送完為止。

新竹縣衛生局指出，尾牙、圍爐聚會也須防範疫情，而新冠XBB疫苗的品牌包含莫德納及Novavax，均安全有效， 12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種， 6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

新竹縣衛生局表示，XBB疫苗在預防住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，因此尚未接種「新版」新冠XBB疫苗的長者及幼兒儘速接種疫苗，提升免疫保護力，避免過去確診或接種「舊版」新冠疫苗的保護力歸零，造成個人健康威脅和醫療負擔。

新竹縣衛生局呼籲，近期各類呼吸道感染症升溫，而接種疫苗後約需2周才會產生保護力，因此再度提醒民眾盡速接種，尤其65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，以降低感染新冠後發生重症和死亡風險。

此外，65歲以上長者除接種XBB疫苗外，也應儘快接種肺炎鏈球菌疫苗，及早獲得保護力。民眾如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，減少接觸保護自己與他人。

新冠疫苗

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