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在日本超商用餐被拒！達人分析「3狀況」曝原因：很多人不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，想在店裡用餐卻被店員拒絕，令他相當生氣，於是有內行依經驗分析原因。示意圖／ingimage
某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，想在店裡用餐卻被店員拒絕，令他相當生氣，於是有內行依經驗分析原因。示意圖／ingimage

有些人會趁連假出國旅遊，其中日本是不少國人喜愛去的國家，不過要注意遵守各國的規範才不會被當成沒禮貌的人。某位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐，但店員卻不讓他在店裡用餐，令他相當生氣並上網公審這家店，於是有內行依照自己的經驗分析「3種」店員不讓用餐的狀況。

臉書粉絲專頁「日本省錢小站」發文，有位到日本旅遊的觀光客去超商買早餐想在店內用餐卻被店員拒絕，令他氣得上網公審店家直呼，「有夠離譜」，於是特派員就去了這家分店，店裡面似乎有座位區可以用餐，由於原po並未交代為何會被拒絕店內用餐，於是他依照自己經驗分析了一下，在店裡有飲食區卻不讓用餐的話應該是三種情況之一：

1.店裡座位已滿，店員不允許站在座位區以外的地方吃早餐。

2.這位觀光客早上買酒喝，但是便利商店的飲食區不讓飲酒。

3.這位觀光客結帳時以消費稅8%外帶稅而不是以10%內用稅，所以不讓在店裡吃。

特派員也提醒，其實便利商店買完東西在外面門口吃也是不太禮貌跟雅觀的行為，所以「最好是帶回飯店吃才會比較好喔」，也歡迎大家推理分析補充一下，「到底為何這位外國人會被拒絕店內用餐喔」。

網友紛紛表示，「3吧，但我覺得這個規則，他們若未來真的要推觀光救國就不是很適合」、「第三點太細節了吧，這個可能大家真的會不知道」、「4.這外國人想帶外食進去吃」、「覺得提醒大家注意第3點很重要～」、「第3.好像大多數人都不知道有這件事欸~大家去日本內用都沒發現嗎？」、「很明顯就是結帳時無說明內用，因為稅率不一樣」、「感謝提醒，一直以為只有咖啡店才有內用/外帶稅金不同，原來便利店也有，謝謝」、「個人覺得是第2點跟額外帶食物來吃的機率比較高」、「最可能是3可是裡面沒有座位的時候，我也是站在門口喝飲料、吃冰淇淋欸～」。

有網友則認為，「說實話。不是很懂為什麼不能在外面定點站著吃？也不是邊走邊吃，這樣的話有點苛刻了，真的會影響人們去日本的興致」、「其實日本大可以立法禁止邊走邊吃，不然如果是觀感問題，大家不是最常說不要活在別人眼光裡嗎？」。

日本 出國旅遊 便利商店

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