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年貨堅果「刷嘴」吃太多恐油脂暴量 營養師：1湯匙為限
春節將至，傳統市場與各賣場，擺出各式堅果類，讓婆婆媽媽買回家備年貨，其中瓜子、腰果、開心果及花生大受喜愛。嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟提醒，雖堅果類食品含有健康單元不飽和脂肪酸，有助降血脂、減少心血管疾病風險，但它含有豐富油脂，過度攝取恐會對健康造成影響。
堅果種子類，是近年很夯的養生食物，在飲食指南建議當中，是每日必須補充的。營養師賴思吟說，年節親友邊聊天不經意地「刷嘴」吃多，不知不覺吃下許多油脂與高熱量，要適量補充才能真正吃出健康。
她說，長時間食用過量的堅果，可能會超出身體原本需要的總熱量，進而增加體重，對於血脂可能產生不利影響，患有心血管疾病或高膽固醇、肥胖問題的人群，更需注意控制攝入量。
如何正確食用堅果？營養師賴思吟表示，選擇未加工的原味堅果，避免食用經鹽水、糖、香料或其他添加劑處理的產品，建議將堅果作為均衡飲食的一部分，適量食用，成人每天攝取堅果量應控制在免洗湯匙1湯匙為限（約7至20克。
賴思吟提醒，春節期間，注意平衡飲食，多吃蔬果，保持適量的蛋白質攝取，避免高糖分、高脂肪食品，記得多喝水，促進新陳代謝，並適當控制瓜子與堅果的攝取量，並搭配適量運動，助於維持健康體態與良好的生活質量。
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