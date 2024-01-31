陸取消M503航線飛行偏置 王國材：易跟民航、軍機衝突

中國大陸民航局昨晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行「偏置」措施，並將啟用銜接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，我國抗議。交通部長王國材今出席新春記者會受訪表示，M503若沒有偏置，狀況不好偏東就會跟我國民航及軍機有衝突。

王國材指出，對於昨天大陸民航局宣布取消M503航線自北向南飛行「偏置」措施表達遺憾，民航是重要安全關鍵，卻沒有透過兩岸協商。M503航線接近我國飛航情報區僅有4.2海里（約7.8公里），原先航線若偏西，就有4.2海里的緩衝空間，但若沒有偏置，狀況不好偏東就會跟我國民航及軍機有衝突。

他也說，W122航線與馬祖南北竿國內航線很接近，W123則跟金門航線很接近，同樣在起降的平行距離及高度都有飛安疑慮，這是非常嚴肅的事情，這個事件後續牽涉民航跟軍方，就由國安單位統一處理因應措施。

至於後續是否進一步與陸方溝通，王國材僅說，就由國安單位聽取民航局跟軍方意見研擬對策，就按照對策執行。

大陸民航局昨晚透過官網發布，2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行「偏置」措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，新措施上路後，未來福州、廈門航班將不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近海峽中線的M503航線，恐將大幅壓縮我空防預警時間。