春節前恐變天 賈新興：下周鋒面+冷氣團接力影響台灣

持續關注春節前的冷空氣強度，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來天氣有3個重點，透南風水氣多，氣溫回升、中南部日夜溫差大，觀察下周三冷空氣強度。

今天各地天氣穩定，氣溫回升。賈新興說，明天午後北部山區及花東山區轉多雲，周五東北季風增強，北北基宜轉陰偶飄雨。周六深夜至周日傍晚，花東及恆春半島有局部短暫雨，下周一苗栗以北及宜花有零星短暫雨。下周二東北季風增強，東北角及宜蘭有局部短暫雨。

下周後半將迎春節連假，下周五就是除夕。賈新興表示，下周三至下周四鋒面通過及大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜花東轉有局部短暫雨。下周五中午前西半部有局部短暫雨，宜花東亦有局部短暫雨。 後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。