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今明溫暖 吳德榮：春節前變天 鋒面和冷空氣接力轉濕冷

今明溫暖 吳德榮：春節前變天 鋒面和冷空氣接力轉濕冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天白天溫暖如春，早晚涼；西半部晴朗穩定。下一波鋒面下周三起逐漸南下，鋒後冷空氣亦將逐漸南下，明顯轉冷，並影響及春節前後的天氣。本報資料照片
今明兩天白天溫暖如春，早晚涼；西半部晴朗穩定。下一波鋒面下周三起逐漸南下，鋒後冷空氣亦將逐漸南下，明顯轉冷，並影響及春節前後的天氣。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今晨至上午間金門、馬祖及台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨東部海面有低雲，台灣海峽及中部有低雲或霧，東部海面有降水回波，東半部有零星降雨；馬祖有濃霧。平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮說，今、明兩天為高壓迴流的型態，風向轉東南風，白天溫暖如春，早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。北部14至27度，中部14至29度，南部13至31度，東部15至28度。

周五有一小股東北風，吳德榮表示，影響輕微，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫微降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。

周六、周日北台灣氣溫逐日升，各地再轉為晴朗穩定、溫暖如春的天氣。吳德榮表示，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。

他說，下周一、周二另有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台氣溫微降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。

下一波鋒面下周三起逐漸南下，降雨範圍將擴大至中部以北；吳德榮表示，鋒後冷空氣亦將逐漸南下，明顯轉冷，並影響及春節前後的天氣。至於冷空氣的等級，各國模式還不一致，且大多已超過其準確模擬的期限，不宜言之過早，應繼續觀察。

馬祖 吳德榮

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