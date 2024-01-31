把雲霄飛車搬進書展 台北國際書展打造「讀字樂園」

把遊樂園搬進台北國際書展！即將於農曆新年後開展的台北國際書展，將把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯和雲霄飛車統統搬進世貿一館。繼2023年完美結合鷹架和書本的「讀字工地」，獨立出版聯盟、獨立書店協會和和NGO團體，再次發揮創意與強大的執行力，在2024台北國際書展打造一座歡樂而溫暖的「讀字樂園」。

台北書展基金會昨舉行記者會，公布2024台北國際書展展館設計與重要活動。本屆書展以「閱讀造浪」為主題，邀請全民用閱讀翻轉、以文字造浪。2月20日至2月25日在台北世貿中心一館舉行。

今年主題國為荷蘭，邀來曾在台南打造「河樂廣場」的荷蘭建築師事務所MVRDV操刀展館設計，以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」三大議題來呈現台荷共同的歷史、現在和未來。展館搭建採可回收材料，為可重複拆卸組裝，並以文物、歷史檔案、複製品與模型來回溯1624年雙方互動的情形，規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，呈現荷蘭對於寬容和言論自由等價值的推崇。

兒童主題館也呼應荷蘭、以「船」為主題打造模擬船艙、船長室、藏寶箱、碼頭、燈塔，透過錄音、閱讀、互動體驗，歡迎大小朋友一起創造新的閱讀航道。由甘樂文創設計策劃的「船說-兒童主題館」，船艙內可以看見哥倫布、麥哲倫、維京人等不同年代的探險家。而在模擬船長室的錄音間，孩子們化身出海冒險的水手，如同經歷一場海上探險回來。

數位主題館以「文字遊戲：未來森林」為主題，由貝殼放大執行長林大涵策展，邀請讀者化身勇者進入錯落的未來森林，以AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，最終建立屬於自己的專屬冒險之書。林大涵表示，希望讓觀眾在參加書展的同時認知「我就是一本書」，閱讀的樂趣也可以分享給別人。

繼2023年「讀字工地」展現各行各業在疫情後蓄勢待發的氣勢，今年公民書區化身為「讀字樂園」，將貨真價實的旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進書展。獨立出版聯盟理事長陳夏民指出，旋轉木馬是從真正的遊樂園借來，並由NGO團體進駐，象徵「社會工作者要的不是衝撞和對立，而是像旋轉木馬一樣，搭構起想像和現實的橋樑，為台灣帶來夢想和溫暖」。進駐「咖啡杯」的則是在出版界低調神祕的字體公司，此外還有超過40家出版社與超過40場精彩活動。

台灣獨立書店文化協會則以「在場：人的重返」為主題，邀請31家書店進行集體創作，由書店錄製聲音，在展場以聲音為媒介探討書店在場／不在場的雙重性。台灣獨立書店文化協會祕書長林虹汝表示，「書店聲景計畫」期待透過眾多書店的協力，試圖觸及更普遍的生活經驗，以及書店、書、閱讀可以在其中扮演的角色。