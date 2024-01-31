快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／運動量力而為 膝蓋痠痛退散

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
隨著年歲增長，膝蓋漸次老化，運動前一定要暖身、戴護膝、拄拐杖。圖／曾清芳提供
隨著年歲增長，膝蓋漸次老化，運動前一定要暖身、戴護膝、拄拐杖。圖／曾清芳提供

運動雖然有益身心健康，但稍有不慎也容易遭致傷害。我年輕時喜愛慢跑，耳順後，「膝蓋痠痛」卻成為揮之不去的「症頭」。

媒體上常刊登治療膝蓋痠痛的藥品廣告，林林總總，但成藥吃多了，有傷肝、傷腎的風險，令我望而卻步、不敢貿然嘗試，倒是醫院骨科與復健醫師的叮囑中肯實在，成為我平時養護膝蓋的有效藥方。

隨著年歲增長，膝蓋漸次老化，運動須量力而為，運動前一定要暖身、戴護膝、拄拐杖、穿鞋底柔韌有彈性具緩震效果的球鞋，選擇寬平的路面活動，避免雙膝跪地，空閒時可熱敷膝蓋。

三餐飲食酌加有益膝蓋養護的天然食物，譬如含維他命C的芭樂、橘子、花椰菜等，抗氧化幫助骨骼增生；含維生素D的黑芝麻、麥片、豆腐等，具骨頭保健功效；含β-胡蘿蔔素的紅蘿蔔、地瓜、菠菜等，具抗氧化作用；具消炎作用的薑黃與薑；含Omega-3脂肪酸的核桃及深海魚，具消炎作用；含生物類黃酮的蘋果、洋蔥等，具抗氧化及消炎作用。

還有應搭配室內柔軟操疏通筋骨，替代戶外的激烈活動；從事閱讀、寫作、追劇與誦經，平靜心靈；早睡早起，夜睡眠充足，養成飽滿的精神與腿肌力。

有強健的膝蓋，方能確保行動自如、樂活自在，祈望新的一年繼續努力，維護膝蓋健康，「龍」光煥發，事事如意。

運動 醫師 復健

延伸閱讀

張韶涵42歲長這樣「修圖師直接失業」！素顏照太誇張　水煮蛋肌確定不是24歲？

水果中的消炎良藥，百香果功效與禁忌整理！酸甜看外皮就知，想吃甜一點的選這種

番茄是蔬菜還水果？該生吃還煮熟？營養師授「吃番茄3原則」讓你抗氧化、維持心血管健康

名醫曝薑黃配「這物」吸收多200倍 網笑嘆：南洋料理真厲害

相關新聞

新冠單周奪64命 創5個月新高

類流感、新冠等疫情邁入高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情比原先預期緩和，上周門急診就診人次近十一點五萬人次，雖較前...

罕病律師陳俊翰：加快SMA病友用藥

被列入民進黨不分區立委名單的中研院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰，日前遭脫口秀來賓訕笑，引發討論。陳俊翰罹患罕病「脊髓...

健康主題館／染疫夜咳 小心氣喘上身

●呼吸道疾病痊癒仍一直咳，需就醫

國道客運運價喊漲7~23% 公路局要求補件

國道客運業營運環境每況愈下，不少業者紛紛減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年底提報調漲運價，本月初被退...

國民年金給付調升 172萬人受惠

一月起，國民年金六項年金給付金額調增，調幅百分之七點三四，創歷來最高。勞保局表示，調增後的年金給付將於二月底首次入帳，約...

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。