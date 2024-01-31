健康你我他／運動量力而為 膝蓋痠痛退散

運動雖然有益身心健康，但稍有不慎也容易遭致傷害。我年輕時喜愛慢跑，耳順後，「膝蓋痠痛」卻成為揮之不去的「症頭」。

媒體上常刊登治療膝蓋痠痛的藥品廣告，林林總總，但成藥吃多了，有傷肝、傷腎的風險，令我望而卻步、不敢貿然嘗試，倒是醫院骨科與復健科醫師的叮囑中肯實在，成為我平時養護膝蓋的有效藥方。

隨著年歲增長，膝蓋漸次老化，運動須量力而為，運動前一定要暖身、戴護膝、拄拐杖、穿鞋底柔韌有彈性具緩震效果的球鞋，選擇寬平的路面活動，避免雙膝跪地，空閒時可熱敷膝蓋。

三餐飲食酌加有益膝蓋養護的天然食物，譬如含維他命C的芭樂、橘子、花椰菜等，抗氧化幫助骨骼增生；含維生素D的黑芝麻、麥片、豆腐等，具骨頭保健功效；含β-胡蘿蔔素的紅蘿蔔、地瓜、菠菜等，具抗氧化作用；具消炎作用的薑黃與薑；含Omega-3脂肪酸的核桃及深海魚，具消炎作用；含生物類黃酮的蘋果、洋蔥等，具抗氧化及消炎作用。

還有應搭配室內柔軟操疏通筋骨，替代戶外的激烈活動；從事閱讀、寫作、追劇與誦經，平靜心靈；早睡早起，夜睡眠充足，養成飽滿的精神與腿肌力。

有強健的膝蓋，方能確保行動自如、樂活自在，祈望新的一年繼續努力，維護膝蓋健康，「龍」光煥發，事事如意。