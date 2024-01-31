易疲倦煩躁 可能腎上腺出狀況

有「壓力荷爾蒙」之稱的腎上腺皮質醇，是幫助人體應對生理或心理的重大事件，若常感到心力交瘁、疲倦，可能是腎上腺出狀況。榮新診所副院長康宏銘表示，長期的壓力會導致腎上腺皮質醇與DHEA同時耗竭，出現腎上腺功能不全相關症狀，可以補充腎上腺糖皮質素（可體松）治療改善。

一名68歲女性，近2個月一直感覺很疲倦，出門不久就想趕緊回家休息，遇到生活上的小事就覺得很煩躁，運動時也感覺力不從心，就醫檢查發現，腎上腺皮質醇及脫氫異雄固酮（DHEA）嚴重不足，進一步檢查證實，是腦下垂體疾病，造成次發性腎上腺功能不全，補充腎上腺糖皮質素（可體松）治療後，疲勞的症狀獲得改善。

康宏銘表示，長期的壓力狀態，最終會導致皮質醇與DHEA同時耗竭，出現疲倦、心力交瘁、食欲不振、體重減輕、血壓降低等腎上腺功能不全症狀，一般是漸進緩慢的過程，次發性腎上腺功能不全的原因，除了下視丘或腦下垂體的疾病，也常見於長期使用類固醇藥物之後的後遺症。

治療方面，康宏銘說，出現壓力時，腎上腺皮質醇會增加，濃度會上升；壓力持續時，腎上腺皮質醇濃度仍然偏高，但DHEA濃度開始下降；壓力一直未緩解，腎上腺皮質醇及DHEA濃度就會同時下降，進入耗竭的狀態，可補充腎上腺糖皮質素為主，必要時可補充鹽皮質素及DHEA，同時可透過減壓、改善生活型態、補充DHEA或相關營養素等方式，讓腎上腺荷爾蒙逐漸回復正常。

腎上腺檢測，主要是透過抽血檢查腎上腺皮質醇及DHEA的濃度，而腎上腺皮質醇又稱為「壓力荷爾蒙」，用來幫助人體應對生理或心理的重大事件，長期升高會對身體許多器官造成傷害；腎上腺也同時分泌大量的DHEA，又被稱為「抗壓荷爾蒙」，除了用來做為男女性荷爾蒙的前驅物質，DHEA也可以減緩皮質醇所帶來的傷害。