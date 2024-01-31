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健康主題館／染疫夜咳 小心氣喘上身

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
上呼吸道傳染疾病盛行，不少民眾染疫後，陸續出現久咳不癒、夜咳影響睡眠等情形。圖／123RF
上呼吸道傳染疾病盛行，不少民眾染疫後，陸續出現久咳不癒、夜咳影響睡眠等情形。圖／123RF

●呼吸道疾病痊癒仍一直咳，需就醫

●不同時間點咳嗽，背後藏不同病因

●蒜頭水、洋蔥水，可抑制輕微咳嗽

新冠、流感及類流感疫情大爆發，加上連日低溫，罹病患者倍數成長，患者擠爆耳鼻喉科診所，北部多家診所以「限掛」方式，避免診所人流過多、患者等候過久。上呼吸道傳染疾病盛行，不少民眾染疫後，陸續出現久咳不癒、夜咳影響睡眠等情形。

病毒恐誘發支氣管疾病

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富表示，染疫後咳嗽症狀若持續超過2周以上，恐是病毒誘發過敏性鼻炎、慢性支氣管炎，嚴重則是氣喘徵兆，應立即就醫。

徐上富指出，新冠肺炎、流感、類流感（即一般感冒）等呼吸道疾病，是由不同的病毒所引起，病毒攻擊的部位多是上呼吸道，被感染的症狀，如咳嗽、打噴嚏、流鼻水、頭痛等，若能即時投藥，類流感約一周內症狀會改善，新冠或流感約需一到二周。如果精神狀況已好轉，但咳嗽狀況持續，可能是病毒誘發支氣管相關疾病。

久咳不癒症狀分三大類

徐上富說，咳嗽如果持續發生，其表現分為三大類：日間活動期間咳嗽不斷、頭部往後或平躺時就咳嗽、日間不咳卻出現夜咳。第一種情形可能是染疫後，引起的過敏性鼻炎尚未改善；第二種則是鼻涕倒流或胃食道逆流，刺激到喉返神經引起的咳嗽；第三種較少見，患者睡覺時一開始平躺不會咳，睡到一半卻因夜咳清醒，這極可能是小支氣管過敏誘發氣喘。

因為染疫誘發氣喘恐有兩種原因，一是小時候曾有氣喘，長大後改善，但小支氣管依舊脆弱，此次染疫病毒量大，又再次誘發氣喘；另一為原本沒有氣喘，但支氣管早已過敏不自知，這類患者平時會有胸悶、易喘症狀，特別是睡覺時也會感到胸悶，不過都非常輕微，容易被忽略。

徐上富表示，氣喘會有明顯的「喘鳴聲」，如果可直接聽見，通常是嚴重氣喘發作；一般小支氣管的喘鳴聲，須透過聽診器才能聽見，須由專業醫師判斷。

上呼吸道感染加劇氣喘

近期各類呼吸道感染疾病就醫的患者增加三成，徐上富指出，台灣人約有三分之一的人口有過敏性鼻炎，氣喘人口約為十分之一，此次上呼吸道感染疾病肆虐，加劇了台灣人的鼻過敏或氣喘疾病。患者在染疫後，持續出現咳嗽症狀，通常會有警覺性而就醫，不過，過敏性鼻炎或氣喘都需要長時間對抗，如服用抗組織胺或噴鼻噴劑等。

坊間流傳蒜頭水、洋蔥水可抑制咳嗽，徐上富表示，查詢中醫的文獻，蒜頭含有「蒜素」，洋蔥含有「槲皮素」，這兩種成分都能抑制過敏反應，達到些微止咳效果。但是如果是嚴重感冒，或是已引起肺炎、氣喘等，喝再多的蒜頭水、洋蔥水也沒用，且在中醫的角度，蒜頭為燥熱食物，如果喉嚨發炎，又再喝大量的蒜頭水，恐會讓喉嚨更腫痛。

蒜頭水與洋蔥水使用時機，徐上富建議，可在輕微著涼、鼻水倒流等初期症狀時飲用，如果疾病已經嚴重影響日常，一定要盡速就醫，否則只用食療，恐延誤就醫時機。

氣喘 咳嗽 類流感

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