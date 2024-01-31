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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

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國道客運運價喊漲7~23% 公路局要求補件

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
國道客運運價醞釀調漲，交通部公路局表示，國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟汽車客運公會全聯會再討論，待修正後再提報交通部審查。國光客運提供
國道客運運價醞釀調漲，交通部公路局表示，國道客運運價審議會剛開完，將依委員意見跟汽車客運公會全聯會再討論，待修正後再提報交通部審查。國光客運提供

國道客運業營運環境每況愈下，不少業者紛紛減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年底提報調漲運價，本月初被退回重新調整，公會上周提送新版本已縮減百分之七至十一的調幅，不過仍遭交通部公路局打槍。公路局表示，審議會委員希望提出實際資料佐證說法，請業者再重新補充。

至於是否會由政府補貼運價？公路局表示，目前調幅尚未定案，待確定是否調整後再討論。

國道客運運價已近十八年未調漲，公車客運商業同業公會全聯會去年十月提運價調漲方案，其中短途路線及中長途路線的三排椅約漲三成，中長途路線的四排椅約漲百分之十八至十九，但該方案本月初被退回，要求再調整。

公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田說，近期再提送修正版本，其中短途路線及中長途路線的三排椅調幅縮減為百分之廿三，中長途路線的四排椅則為百分之七至十一。

謝界田強調，短途路線陸續有通勤月票上路，即便調整到票價，對消費者影響也不大；中長途的部分，希望在業者達成一定載客量ＫＰＩ前提下，由政府補貼票價差額。

不過公路局表示，上周收到全聯會提送的新方案，審議會委員有提出一些意見，包括希望業者再補齊資料、有實際資料佐證說法，近日會將會議紀錄提供給全聯會，後續待其修正後再提報。

國道客運 調漲 票價

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