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基隆往返大台北客運 春節增班

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

春節將屆，交通部公路局昨說明基隆地區春節連假疏運、改道措施，基隆位於北北基生活圈，前往西部縣市或是宜花東，多需至台北市轉乘其他大眾運輸工具，基隆往返大台北地區16條主要國道客運路線，每日可發出1000餘班次疏運，並視候車人潮機動增加。

台北市區監理所所長江澍人指出，公路局協調多家業者實施88條國道客運路線享平日票價或原票價85折優惠，也提供在地轉乘優惠，包括搭乘國道客運、台鐵及高鐵後10小時內使用電子票證轉乘在地客運，均可享有基本里程（或一段票）免費優惠。

基隆往返大台北地區16條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次，水金九地區走春人潮很多，基隆客運1062「台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁。

北海岸有野柳地質公園等景點，台2線基隆、萬里易壅塞，易塞時段為初一到初四每日上午10時至晚間9時。

民眾由宜蘭北返時，常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，公路局建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線。

國道客運 基隆 連假

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