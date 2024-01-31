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新冠單周奪64命 創5個月新高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署發言人羅一鈞表示，本周為呼吸道病毒跟新冠肺炎高峰。記者賴昀岫／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，本周為呼吸道病毒跟新冠肺炎高峰。記者賴昀岫／攝影

類流感、新冠等疫情邁入高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感疫情比原先預期緩和，上周門急診就診人次近十一點五萬人次，雖較前一周下降，惟仍高於過去三年同期。另外，近四周，新冠本土變異株ＪＮ‧1檢出超過五成，已成社區主流株，上周造成六十四人死亡，創下五個月來新高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第四周（一月廿一至廿七日）門急診類流感就診人次為十一萬四七五四人次，上周新增八例死亡，年齡介於未滿三歲至九十多歲，其中七例未接種流感疫苗

防疫醫師劉裕誠表示，最年輕死亡個案為一名家住離島的三歲女童，沒有潛在疾病，也未接種流感疫苗。死因是流感腦炎合併呼吸衰竭，發病到死亡約三周。

春節時期正值疫情高峰，羅一鈞指出，目前已有一五七家醫院允諾於春節開設「呼吸道傳染病特別門診」，共計一一六五診次。

新冠部分，上周新增五四六例本土併發症（住院）個案，較前一周略減，死亡六十四人，創下去年九月以來的新高紀錄，最年輕死亡個案為卅多歲男，罹患先天疾病，未接種ＸＢＢ疫苗。

羅一鈞表示，目前仍有四五九萬劑莫德納疫苗、十五點一萬劑Novavax疫苗，請民眾踴躍接種。為控制疫情，除了桃機、高雄機場及金門小三通外，二月一日起，馬祖小三通港埠（北竿白沙港、南竿福澳港）也將提供每日航班入境旅客免費新冠快篩，每人自由領取一盒。

類流感 流感疫苗 疫情

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