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護理夜班津貼 大醫院挺小醫院 洪子仁：盼提升醫療支出

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天發表聯合聲明，表達對於社區醫院協會爭取護理人員執業權益訴求表達肯定，並指出政府應該提高健保預算，醫院才有能力為護理人員加薪。本報資料照片
台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天發表聯合聲明，表達對於社區醫院協會爭取護理人員執業權益訴求表達肯定，並指出政府應該提高健保預算，醫院才有能力為護理人員加薪。本報資料照片

衛福部日前公告2024年三班護病比，同時宣布以健保預算編列40億元獎勵夜班護理人員，希望藉此提高醫護排班意願，但該筆津貼以醫院層級區分，代表全台地區醫院的台灣社區醫院協會帶頭發難，痛批政府同工不同酬的政策根本違憲。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天發表聯合聲明，表達對於社區醫院協會爭取護理人員執業權益訴求表達肯定，並指出政府應該提高健保預算，醫院才有能力為護理人員加薪。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫界不分醫院層級都是一體的，護理缺工是醫界共同面臨的問題，護理荒問題必須跨層級一起面對，政府祭出的津貼，是第一階段，因政府經費有限，先投資醫學中心的大、小夜班，若政府經費充足，應再考量地區醫院護理人員、白班護理人員，且不同醫院層級之間的津貼差額應該縮小，且建議增加白班、特殊單位護理人員津貼，如前刀房、急診等。

洪子仁表示，如果政府有新的財源，應擴大護理人員津貼加碼，才能跟醫療機構共同努力，優化薪資讓更多護理人力回流至第一線服務，護病比調整的關鍵是要有足夠護理人員，除提升招募條件外，應讓醫療機構有韌性、彈性，醫院才有本事讓三班護理人員都有津貼，主動為護理人員加薪、不必政府出手，「強化各層級醫院的財務韌性，才是正解。」

醫界對政府推動三班護病比初期採取獎勵措施，二年後才入法的時程規劃表示肯定。洪子仁表示，根據歐洲研究，最佳標準護病比為1：6，每增加照顧一名病人除工作量增加外，病人在30天內的死亡風險率增加7%，因此降低護病比對於民眾醫療照護品質是有幫助，對於民眾和護理人員是雙贏的政策推動；政府應提超獎勵措施，提高健保總額成長率到6%以上，保障健保點值0.95以上，強化醫療機構經營韌性，政策才能水到渠成。

護病比 健保 醫學

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