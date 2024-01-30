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中華航空攜手華山基金會 新春送暖做公益

攝影中心／ 記者黃仲明／即時報導
華航獻上年味十足的春節禮品，現場熱鬧溫馨又暖心。圖／華航提供
華航獻上年味十足的春節禮品，現場熱鬧溫馨又暖心。圖／華航提供

華航空與華山基金會今天（30日）攜手舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，於農曆新年前夕訪視、關懷在地長者，並獻上年味十足的春節禮品，用實際行動寒冬送暖，陪伴長者共度佳節，祝福長輩新的一年，「龍」歡喜健康、「龍」幸福平安。

中華航空表示，華航持續投入公益關懷，守護在地弱勢，每逢三節之際，皆與華山基金會合作，每年主動關懷鄰近企業總部的大園、觀音地區近400位長者，疫情期間也不曾停歇，自2016年起已累計23次辦理送愛活動。華航期望透過實際行動，幫助弱勢獨居長者安心度日，為長輩們點亮生活中的燈，善盡社會責任不缺席。

華航指出，長期支持在地社區公益發展，志工團隊特別準備150份年節關懷禮，包含美味年菜、元宵湯圓、義工手工編織的手套及毛帽等應景食物與生活用品，讓長者感受濃濃的年節氣氛，現場熱鬧溫馨又暖心。華航也特別致贈來自桃園少年之家製作的手工餅乾禮盒，藉此幫助大改少年培養職場力及找回信心，走向正確的人生道路，以公益做公益，讓愛延續不間斷。

華航致力推動各項ESG（環境保護、社會責任和公司治理）作為、實踐企業永續精神，今年已舉辦印象派150周年展覽公益參訪，邀請桃園在地學校師生前往觀展，培植未來文化人才，並首度招募藝術志工，邀請具有美術背景、且熱愛分享藝術的員工一起參與。

此外，華航每年亦定期辦理三節敬老、親海淨灘、植林認養、公益運動營、志工教學等公益活動，另發起員工義賣活動，捐贈愛心善款至創世基金會桃園分會及桃園睦祥育幼院，以身作則積極回饋鄉里、深耕地方，實踐「取之社會、用之社會」的理念，落實企業永續經營的責任與使命。

中華航空攜手華山基金會，舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，用實際行動寒冬送暖，陪伴長者共度佳節。圖／華航提供
中華航空攜手華山基金會，舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，用實際行動寒冬送暖，陪伴長者共度佳節。圖／華航提供

華航 桃園 公益活動

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