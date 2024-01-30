快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

殘老窮寒苦交迫 寒士吃飽30送禮到家開跑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「寒士吃飽30」送禮到家昨起跑，將充滿祝福的年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。圖／創世基金會提供
「寒士吃飽30」送禮到家昨起跑，將充滿祝福的年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。圖／創世基金會提供

每當農曆春節過年，家家戶戶慶團圓，讓老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩更顯得淒冷，由創世、華山、人安基金會舉辦的「寒士吃飽 30」送禮到家昨起跑，將充滿祝福的年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

北市社會局副局長鄭文惠表示，創世基金會幫助了很多清寒植物人家庭，寒士吃飽30也是別具意義的活動，政府與民間合作、公私協力，幫助弱勢家庭度過難關。」富邦慈善基金會鄭基男董事也說，這是富邦連續第八年捐助創世，今年得知基金會的募款困境後，善款加碼到1300萬元，期待拋磚引玉，呼籲社會各界齊心送愛，傳遞滿滿的正向力量。

創世到宅服務個案小瑄，患有小腦萎縮症，母親過世後，由小兒麻痺的父親獨自照顧，但平時僅靠身障、低收補助及居服照顧送餐，每天早晚各1個便當父女兩人分著吃，沒有足夠營養，身體非常瘦弱。而個案小林從小中度智障，109年癲癇發作呈植物人，父親早逝，主要由母親一邊上班一邊照顧，已多年沒有跟孩子吃年夜飯，今年很期待與兒子團圓吃頓熱食。

寒士吃飽30尾牙活動，送禮至台澎金馬22個縣市，動員約900位同仁與義工為寒冬注入暖流，截至1月19日全台已有近6萬位善士支持，包括富邦集團、如是社會福利公益信託基金、建國工程、臺灣證券交易所、財團法人劍潭古寺、大峰電器、感恩聖仁基金會、臺灣期貨交易所、SUN流通集團、建輝投資事業等企業團體和民眾，金額從零錢到百萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。

創世、華山、人安策略聯盟連續34年辦理「寒士吃飽 30」活動，在歲末年終之際，帶給艱苦人一餐溫飽、一個祝福。植物人的服務是365天一日不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，愛心專線：（02）2835-7700分機9吃飽小組。

植物人 獨居 義工 愛心

延伸閱讀

沈嶸驚傳動手術！忍痛解決宿疾「目前持續復健中」

PLG／富邦勇士再做洋將陣容異動 宣布釋出石門

創世募款「寒士吃飽30」 富邦加碼送暖植物人

連34年辦寒士吃飽30活動 景氣差弱勢苦創世籲社會伸援

相關新聞

35年歷史掰了…「巧連智」3月起將停刊 北市勞動局接獲大量解僱通報

擁有35年歷史的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，台北市勞動局今天表示，巧連智已依法通報將大量解僱全數約200名員工，將...

本周暖如夏高屏上看30度 下周春節前夕東北季風搗亂轉濕冷

中央氣象署指出，本周天氣暖熱，周五北台灣高溫21度、中南部26度、高屏近山區達30度；周五東北季風稍增，北部、東半部及恆...

網購別亂喊「+1」 防檢署曝跟風買1物遭罰5萬元

春節將至，民眾開始採買年貨及伴手禮，但要留意網購或帶回國的產品有無符合我國防檢疫規定，農業部動植物防疫檢疫署指出，發現近...

1劑要價4900萬…SMA基因治療太貴傳醫院採購困難 健保署研議直接支付

衛福部健保署去年宣布，將號稱全球最貴的罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療納入健保，經健保議價後一劑要價4900萬...

好市多油源是中油「1公升卻便宜3.5元」 內行揭秘：賣場高層講過

美式賣場好市多（Costco）各式商品應有盡有，從吃的到用的，連加油服務都有，不過近日有網友好奇，為何好市多加油站的油同樣來自中油，卻能賣得比較便宜呢？貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。