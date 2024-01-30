殘老窮寒苦交迫 寒士吃飽30送禮到家開跑

每當農曆春節過年，家家戶戶慶團圓，讓老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩更顯得淒冷，由創世、華山、人安基金會舉辦的「寒士吃飽 30」送禮到家昨起跑，將充滿祝福的年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

北市社會局副局長鄭文惠表示，創世基金會幫助了很多清寒植物人家庭，寒士吃飽30也是別具意義的活動，政府與民間合作、公私協力，幫助弱勢家庭度過難關。」富邦慈善基金會鄭基男董事也說，這是富邦連續第八年捐助創世，今年得知基金會的募款困境後，善款加碼到1300萬元，期待拋磚引玉，呼籲社會各界齊心送愛，傳遞滿滿的正向力量。

創世到宅服務個案小瑄，患有小腦萎縮症，母親過世後，由小兒麻痺的父親獨自照顧，但平時僅靠身障、低收補助及居服照顧送餐，每天早晚各1個便當父女兩人分著吃，沒有足夠營養，身體非常瘦弱。而個案小林從小中度智障，109年癲癇發作呈植物人，父親早逝，主要由母親一邊上班一邊照顧，已多年沒有跟孩子吃年夜飯，今年很期待與兒子團圓吃頓熱食。

寒士吃飽30尾牙活動，送禮至台澎金馬22個縣市，動員約900位同仁與義工為寒冬注入暖流，截至1月19日全台已有近6萬位善士支持，包括富邦集團、如是社會福利公益信託基金、建國工程、臺灣證券交易所、財團法人劍潭古寺、大峰電器、感恩聖仁基金會、臺灣期貨交易所、SUN流通集團、建輝投資事業等企業團體和民眾，金額從零錢到百萬元都有，展現台灣人慈悲善良的精神與溫暖人情味。

創世、華山、人安策略聯盟連續34年辦理「寒士吃飽 30」活動，在歲末年終之際，帶給艱苦人一餐溫飽、一個祝福。植物人的服務是365天一日不能間斷，創世基金會呼籲盼大眾一人一力、點滴支持，讓關懷持續不止，愛心專線：（02）2835-7700分機9吃飽小組。