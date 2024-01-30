本周暖如夏高屏上看30度 下周春節前夕東北季風搗亂轉濕冷
中央氣象署指出，本周天氣暖熱，周五北台灣高溫21度、中南部26度、高屏近山區達30度；周五東北季風稍增，北部、東半部及恆春半島有雨，周六旋即減弱。下周一起水氣增加，下周二東北季風報到，預估春節前夕天氣濕冷，後期預報仍待觀測。
中央氣象署預報員陳姵安表示，明天至周四，水氣相對少，僅東半部、恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
她說，周五東北季風稍增，降雨區域擴增至北部、東半部及恆春半島；到了周六，東北季風很快減弱，雨區以桃園以北、東半部、恆春半島為主。周日水氣更少，僅東半部、恆春半島有降雨。
陳姵安表示，下周一起，水氣開始增加，北部、東半部局部短暫雨；下周二東北季風逐漸增加，下周一、二降雨範圍都在北部、東半部，下周二水氣相對偏多，其他地區從多雲到晴變成多雲。
她提醒，下周一前，西半部地區、金門及馬祖，留意霧或低雲影響能見度。
溫度方面，陳姵安指出，未來一周，天氣多偏暖熱；周五北台灣下降至21度、中南部26度、高屏近山區30度；未來一周各地低溫約15至18度。
下周一水氣增加，雲量偏多，北台灣氣溫下降至23至24度；下周二東北季風增強，溫度再略降。
她說，預估下周二後水氣偏多，東北季風影響增加，天氣型態濕冷；至於屆時冷氣團等級，其影響強度及範圍，因屬後期預報，還待觀察。
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