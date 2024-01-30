本周暖如夏高屏上看30度 下周春節前夕東北季風搗亂轉濕冷

美式賣場好市多（Costco）各式商品應有盡有，從吃的到用的，連加油服務都有，不過近日有網友好奇，為何好市多加油站的油同樣來自中油，卻能賣得比較便宜呢？貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

2024-01-30 17:47