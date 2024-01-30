助攻龍年開財運！將來銀行開工紅包大放送，最高8888 N點讓你帶回家

龍年即將到來，將來銀行趁勢推出「開工抽8888N點大紅包」。 圖／將來銀行提供

12生肖中最有人氣的龍年即將到來，更有「龍來開運」一說，意指積極理財便能帶來開運、轉運的好兆頭；純網銀「將來商業銀行NEXT BANK」趁勢推出「將來有錢福袋 開工抽8888N點大紅包」活動，即日起至2月20日，自己或推薦親友開立將來銀行帳戶，即有機會於開工後領取最高8888N點大紅包，讓金龍年揚眉吐氣、財運滾滾來。

每逢正月初五是「玄壇真君」武財神趙公明下凡巡視人間的日子，因此商家老闆多在新春期間，前往祭拜五路財神、商財神，一般民眾則可運用正月初五迎財神，祈求財運、招財聚財。而有別於一般金融銀行針對性地發放「發財水」或1元發財金，「將來銀行NEXT BANK」特別規劃「將來有錢福袋 開工抽8888N點大紅包」活動，為開業以來首次舉辦開工紅包抽獎活動，且包包保證有獎，龍年積極開戶、理財，不僅能為自己帶來新年好彩頭，讓將來銀行成為你龍年開春的第一個貴人財神。

將來銀行「開工抽8888 N點紅包」新春活動，保證包包有獎。 圖／將來銀行提供

即日起至2月20日下載「將來銀行NEXT BANK」APP完成開戶，最高有機會獲得價值13,468元福袋！「將來有錢」福袋內容包括以下四大好禮：

第一，完成開戶，於2月23日至2月25日即可至活動網站抽開工紅包，紅包金額為88N點、168N點、888N點、8888N 點不等，紅包金額採隨機發放，限量5000包、包包都有獎。抽中的紅包N點將統一於2月29日前發送至得獎人的將來銀行帳戶。

第二，即日起至3月31日，成功開戶並裝置綁定的朋友，即可享有最高3.5%超優惠高利活儲利率，只要存滿20萬元、三個月，最高就能拿到約1,400元利息，無需解任務，也不用線上登錄搶名額，即可輕鬆存錢拿利息。

第三，立即使用將來商業銀行簽帳金融卡「將將卡」消費，至6月30日為止，均可享全通路消費0.5%回饋無上限；當月累積消費滿5,000元，還能享有指定通路：海外、航空、行動支付，最高消費回饋3.5%、每月上限200N點。換算下來，6個月每人最高就能拿到1,200N點。

第四，申辦最新推出的「兆豐將來銀行聯名卡」，還有最高價值1,980元的卡友好禮等著你，像是：設定扣繳禮最高500元超商抵用券、扣款禮最高480元超商抵用券以及市價1,000元的城市機能雙肩包。

這四大好禮合計下來，總價值直接破萬元，現在開立將來銀行數位帳戶，就能把價值最高13,468元的超級大福袋帶回家。

除了新開戶的朋友可以拿到「將來有錢」福袋外，這次舊客戶也一樣能拿到開工好禮。每推薦一名親友成為將來銀行存戶，並完成裝置綁定，即可獲得200N點、無上限，推薦愈多人領愈多N點。並且，成功邀請一人開戶即可獲得開工紅包抽獎資格，同樣有望把最大獎8888N點帶回家。

活動期間內至「將來銀行」開戶或介紹親友完成開戶，即可前往活動網站領取開工紅包一枚。 圖／將來銀行提供

將來商業銀行NEXT BANK表示，活動期間內自己開立與推薦親友開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定後，每人最高可獲得2次抽開工紅包的機會。

此外，也請別忘了於2月23日至2月25日，點選將來銀行NEXT BANK APP活動推播連結，領取開工紅包一枚，最低88 N點、最高8888N點，限量5,000包。拿取銀行發出的開工紅包，不僅能讓你的金龍年日日見財，事事都有好兆頭，更多將來開工紅包活動詳情，也歡迎直接前往將來銀行官網https://nxb.tw/5jqr7q/。