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網購別亂喊「+1」 防檢署曝跟風買1物遭罰5萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節將至，民眾開始採買年貨及伴手禮，但要留意網購或帶回國的產品有無符合我國防檢疫規定。聯合報系資料照
春節將至，民眾開始採買年貨及伴手禮，但要留意網購或帶回國的產品有無符合我國防檢疫規定。聯合報系資料照

春節將至，民眾開始採買年貨及伴手禮，但要留意網購或帶回國的產品有無符合我國防檢疫規定，農業部動植物防疫檢疫署指出，發現近期團購、直播爆紅的「肉鬆乳酪味吐司麵包」產地為中國大陸，但仍有不少人下單；根據統計，今年因違規攜帶肉類產品遭罰件數有117件，其中自中國大陸入境者有58件，呼籲民眾要多注意網購或帶回國伴手禮產品來源。

因應農曆春節假期將至，大量旅客入境恐提高非洲豬瘟疫情風險，防檢署會加強旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。防檢署表示，我國防堵非洲豬瘟即將進入第6個年頭，目前東亞地區僅台灣及日本仍為非洲豬瘟非疫區，而防疫視同作戰，呼籲民眾返國時切勿攜帶肉類與相關加工產品入境。

根據防檢署統計，去年違規攜帶動植物產品入境遭開罰件數高達逾5000件，動物相關產品占3成、植物相關產品占7成，違規旅客多從中國大陸入境，其次為日本、越南、香港；今年開春至28日止，查獲違規攜帶動物產品遭裁罰案件高達117件，遭罰20萬件數有54件、植物產品違規大宗為水果，如蘋果、柳丁、山竹等，也有從國外購買未研磨的辛香料，因辛香料都為種子，即便乾燥過後都有發芽的可能，因此同樣違反檢疫規定。

防檢署表示，民眾若被查獲違規攜帶豬肉與相關製品，將依法首次開罰20萬元、第2次開罰100萬元，提醒若不確定攜帶的物品是否符合規定，出關前可先向檢疫人員詢問；另依「動物傳染病條例」，若從國外輸入肉類與相關製品，也就是若民眾從國外網購含肉的產品，最高可處7年以下有期徒刑且得併科最高300萬元罰金。

防檢署進一步指出，網購、直播拍賣的產品也要注意，近期查獲部分民眾因團購或直播跟風購買的「肉鬆乳酪味吐司麵包」等含肉鬆麵包或有含肉鬆的鳳凰蛋捲等遭開罰，光上個月就攔查到2起從中國大陸寄送至台灣的肉鬆麵包，各開罰5萬元，提醒民眾喊「+1」下單前務必再三確認購買的產品來源。

防檢署近期查獲2起從境外網購肉鬆麵包挨罰案例 。圖／防檢署提供
防檢署近期查獲2起從境外網購肉鬆麵包挨罰案例 。圖／防檢署提供
防檢署指出，去年違規攜帶動植物產品入境遭開罰件數高達逾5000件。圖／防檢署提供
防檢署指出，去年違規攜帶動植物產品入境遭開罰件數高達逾5000件。圖／防檢署提供

非洲豬瘟 網購 農業部 豬肉

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