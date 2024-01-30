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星宇全新貴賓室2月起試營運 宿霧峴港航線改二航廈起降

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區。圖／星宇航空提供
頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區。圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布，2月5日起，宿霧、峴港航線改於桃園機場第二航廈提供服務。另外，星宇航空於第二航廈全新Galactic Lounge貴賓室，頭等艙共有17席專屬座席、商務艙則設有116席座位，2月1日起試營運。

星宇航空指出，目前星宇航空於第二航廈服務航線包括洛杉磯、舊金山兩條北美航線，以及新加坡及泰國的曼谷、清邁三條亞洲航線，2月5日起將新增宿霧及峴港航線。

星宇航空表示，全新的星宇航空貴賓室Galactic Lounge，座落桃園機場第二航廈，兩層樓的室內空間總佔地220坪，入口位於三樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙兩大區塊，營業時間為每日上午5時至晚間11時30分。

星宇航空指出，再度攜手本事設計，以時空列車穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行間的旅程，頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區，整體設計以沈穩的勃根地紅色調，搭配實木及金屬材質展現出沈穩風範。

商務艙空間，則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現出開闊舒適的氛圍，116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區，貴賓室全區皆提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間，同時提供免費Wi-Fi無線上網服務及充電插座。

星宇航空表示，全新貴賓室除了提供自助餐台各式美饌，每位貴賓享有位上單點套餐服務，早餐吃得到府城擔仔麵套餐、松露牛肉迷你小漢堡套餐，頭等艙獨家提供生滾和牛粥套餐、森林莓果法式吐司套餐以及A LA CARTE單點湯品、沙拉、水果及甜點。

正餐則有台灣特選嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包佐四神排骨湯、牛肉壽喜燒以及和風黃金豆腐堡，頭等艙則額外提供照燒雞肉串佐芥末美乃滋套餐、蕃茄干貝義大利麵套餐，響應蔬食生活概念，蔬食餐點則提供佛陀碗套餐。

星宇航空再度攜手「本事設計」，以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程。圖／星宇航空提供
星宇航空再度攜手「本事設計」，以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程。圖／星宇航空提供
商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現出開闊舒適的氛圍。圖／星宇航空提供
商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，採用大量線條與弧形設計展現出開闊舒適的氛圍。圖／星宇航空提供
商務艙116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區。圖／星宇航空提供
商務艙116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區。圖／星宇航空提供
頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區。圖／星宇航空提供
頭等艙延續舒適如家的飛行體驗，共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區。圖／星宇航空提供

套餐 桃園機場 貴賓

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