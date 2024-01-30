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本周恐迎「疫情雙高峰」 滿50歲打肺鏈、流感、新冠疫苗都可領快篩
本周類流感、新冠迎高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，疫情受到氣溫變化、疫苗接種等影響，預估本周會迎來雙高峰，但是類流感疫情較預估緩和，比預期就診人數低；此外，預計春節後仍有一波高峰。為此，疾管署亦放寬只要打公費疫苗領新冠快篩的年齡至50歲以上民眾，只要接種流感、新冠、肺炎鏈球菌等公費疫苗，就可領10劑快篩。
自去年10月起，65歲以上長者施打流感、新冠、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑新冠家用快篩試劑。羅一鈞說，考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，2月5日起將免費領取快篩對象自由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑新冠家用快篩試劑。
羅一鈞說，類流感目前就診人數為11萬4754人次，並未如先前預估的每周門急診就診人次達到13至15萬人，但不派除感染民眾可能會在天氣較為回暖再就醫，還有待後續觀察。在新冠疫情仍預估本週達到高峰，再加上JN.1甫成為主流，預計每日會有1萬2千至1萬5千人感染，並且春節後預估還會有一波高峰。
在XBB新冠疫苗接種率部分，羅一鈞表示，全國全年齡接種率為6.23％，65歲以上長者則是14.77%。近日XBB疫苗打氣提升，1月26日單日接種數達3.7萬人，再次創下去（2023）年9月底開打以來單日新高；XBB新冠疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。
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