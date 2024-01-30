估過年蔬果漁產供應量大增 農業部：春節前5天加強調配

春節將至，民眾農漁產品消費需求增加，行政院長陳建仁及農業部代理部長陳駿季今清晨5時赴萬大魚類批發市場、台北市第一果菜批發市場巡視蔬果及漁產品交易情況，農業部表示，春節前5天將加強調配，預估蔬菜每日供應量增加38%以上、水果增加73%以上、魚產品增加30%以上，會持續關注各項農漁產品價格及供應量，確保民眾年節需求。

陳建仁今清晨在陳駿季、漁業署長張致盛及農糧署代理署長蘇茂祥陪同下，視察春節期間市場農漁產品交易供應情況，並向所有市場從業人員拜早年。

農業部表示，春節為我國重要節慶，過年期間民眾農漁產品消費需就增加，為充裕提供應民眾需求，春節前5天加強調配各主要批發市場供需，掌握市場供銷情形，並請產地提供單位加強集貨。