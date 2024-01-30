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估過年蔬果漁產供應量大增 農業部：春節前5天加強調配

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院長陳建仁及農業部代理部長陳駿季今清晨5時赴萬大魚類批拉市場、台北市第一果菜批發市場巡視蔬果及漁產品交易情況。圖／農業部提供
行政院長陳建仁及農業部代理部長陳駿季今清晨5時赴萬大魚類批拉市場、台北市第一果菜批發市場巡視蔬果及漁產品交易情況。圖／農業部提供

春節將至，民眾農漁產品消費需求增加，行政院長陳建仁及農業部代理部長陳駿季今清晨5時赴萬大魚類批發市場、台北市第一果菜批發市場巡視蔬果及漁產品交易情況，農業部表示，春節前5天將加強調配，預估蔬菜每日供應量增加38%以上、水果增加73%以上、魚產品增加30%以上，會持續關注各項農漁產品價格及供應量，確保民眾年節需求。

陳建仁今清晨在陳駿季、漁業署長張致盛及農糧署代理署長蘇茂祥陪同下，視察春節期間市場農漁產品交易供應情況，並向所有市場從業人員拜早年。

農業部表示，春節為我國重要節慶，過年期間民眾農漁產品消費需就增加，為充裕提供應民眾需求，春節前5天加強調配各主要批發市場供需，掌握市場供銷情形，並請產地提供單位加強集貨。

農業部指出，預估過年期間蔬菜每日增加供應量達38%以上，平均每日達2000公噸；水果每日供應量增加73%以上，平均平日達8000公噸；魚產品增加30%以上，平均每日達390公噸，強調會持續關注各項農漁產品價格及供應量，機動加強調配市場供需，以確保提供民眾年節需求，並呼籲民眾多購買國產農漁產品，支持台灣農業。

行政院長陳建仁（右二）清晨在台北市副市長林奕華（左一）陪同下前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況，魚市代表送上鮮魚，表達感謝。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（右二）清晨在台北市副市長林奕華（左一）陪同下前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況，魚市代表送上鮮魚，表達感謝。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（右二）清晨在台北市副市長林奕華（右一）陪同下前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（右二）清晨在台北市副市長林奕華（右一）陪同下前往台北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（右二）清晨前往臺北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況，分送攤商們紅包。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（右二）清晨前往臺北市魚類批發市場的中繼魚市場，視察春節魚貨疏運狀況，分送攤商們紅包。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（左三）清晨在台北市副市長林奕華（左一）陪同下，前往台北第一果菜批發市場，視察春節蔬果供銷情況，看到水果又新鮮、又漂亮，連忙比讚。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁（左三）清晨在台北市副市長林奕華（左一）陪同下，前往台北第一果菜批發市場，視察春節蔬果供銷情況，看到水果又新鮮、又漂亮，連忙比讚。記者陳正興／攝影

春節 農業部 陳駿季

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