JN.1成我國新冠主流變異株 Novavax換貨疫苗昨到貨

新冠疫情處在高原期，並且變異株JN.1已經成為我國主流病毒株。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠疫情處在相對高點，而近四周本土變異株JN.1檢出超過五成。另外，考量春節期間出入境旅客增加，新增在馬祖小三通提供旅客快篩試劑，自由取用。

郭宏偉表示，上周（1月23日至29日）新增546例新冠本土確定病例（併發症），較前一周下降。死亡病例上周新增64例，較前一周上升。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （35%）及XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （78%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （7%）等。

疾管署防疫醫師劉裕誠說，死亡病例中最年輕的是北部30多歲男性，有先天疾病，但沒有接種XBB疫苗，該個案1月上旬出現意識改變， 3至4天後從診所轉到大醫院就醫，後續有使用抗病毒藥物治療，但仍在1月下旬死亡，因感染新冠引發腎衰竭跟呼吸衰竭．發病到死亡約兩周。

疾管署發言人羅一鈞表示，近日XBB疫苗打氣提升，1月26日單日接種數達3.7萬人，再次創下去（2023）年9月底開打以來單日新高；XBB新冠疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。

另外，先前因為溫度異常向原廠換貨的Novavax，昨日抵台。羅一鈞表示，如食藥署檢驗審查順利，預計下周一可議配送至各縣市，銜接疫苗供貨。我國庫存量尚有莫德納459萬劑、Novavax 15.1萬劑。