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JN.1成我國新冠主流變異株 Novavax換貨疫苗昨到貨

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師劉裕誠說明新冠死亡個案狀況。記者賴昀岫／攝影
疾管署防疫醫師劉裕誠說明新冠死亡個案狀況。記者賴昀岫／攝影

新冠疫情處在高原期，並且變異株JN.1已經成為我國主流病毒株。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠疫情處在相對高點，而近四周本土變異株JN.1檢出超過五成。另外，考量春節期間出入境旅客增加，新增在馬祖小三通提供旅客快篩試劑，自由取用。

郭宏偉表示，上周（1月23日至29日）新增546例新冠本土確定病例（併發症），較前一周下降。死亡病例上周新增64例，較前一周上升。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （35%）及XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （78%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （7%）等。

疾管署防疫醫師劉裕誠說，死亡病例中最年輕的是北部30多歲男性，有先天疾病，但沒有接種XBB疫苗，該個案1月上旬出現意識改變， 3至4天後從診所轉到大醫院就醫，後續有使用抗病毒藥物治療，但仍在1月下旬死亡，因感染新冠引發腎衰竭跟呼吸衰竭．發病到死亡約兩周。

疾管署發言人羅一鈞表示，近日XBB疫苗打氣提升，1月26日單日接種數達3.7萬人，再次創下去（2023）年9月底開打以來單日新高；XBB新冠疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。

另外，先前因為溫度異常向原廠換貨的Novavax，昨日抵台。羅一鈞表示，如食藥署檢驗審查順利，預計下周一可議配送至各縣市，銜接疫苗供貨。我國庫存量尚有莫德納459萬劑、Novavax 15.1萬劑。

年初為因應國際新冠疫情升溫，疾管署在桃園國際機場、金門小三通港埠及高雄國際機場等提供出入境旅可自由領取新冠家用快篩，截至25日旅客領取試劑總量已達58萬人次，顯示民眾接受度高。羅一鈞表示，2月1日起馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）也會提供民眾每人1盒快篩自由取用（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。

馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）領取快篩地點。圖／疾管署
馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）領取快篩地點。圖／疾管署
疾管署防疫醫師劉裕誠說明新冠死亡個案狀況。記者賴昀岫／攝影
疾管署防疫醫師劉裕誠說明新冠死亡個案狀況。記者賴昀岫／攝影
馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）領取快篩地點。圖／疾管署
馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）領取快篩地點。圖／疾管署

新冠疫苗 疫情 疾管署

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