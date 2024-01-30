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類流感就診超過11萬人次 3歲女童染A流疑似腦炎過世
類流感疫情處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第4周（1月21至27日）門急診類流感就診人次為11萬4754人次，較前一周下降，惟仍高於過去三年同期，且為十年同期第三高，須持續觀察寒流後疫情變化趨勢。
郭宏偉說，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。截至1月29日，國內公費流感疫苗已接種646萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共222.3萬人已接種，接種率53.1%，尚未達目標值（55%)。目前全國公費流感疫苗剩餘11萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。
疾管署說明，上周（1月23至29日）新增40例流感併發重症，其中30例未接種流感疫苗。另新增8例死亡（2例A型H1N1、6例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。
防疫醫師劉裕誠補充，最年輕死亡個案為離島3歲女童無慢性病史，也是今年最年輕個案，該個案沒有潛在疾病，但也未接種流感疫苗，該女童1月出現呼吸道症狀以及高燒，隔日意識改變而送醫，確認是A型流感。後續個案病程進展快速，懷疑是腦炎並且轉加護病房治療 ，但仍然惡化，在1月下旬過世，死因是流感腦炎合併呼吸衰竭，發病到死亡約三周。
為兼顧農曆春節期間，呼吸道傳染病病人就醫需求及急重症醫療品，疾管署發言人羅一鈞指出，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，只要每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診，就會獎勵非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。依衛生局回報，配合開設特別醫院共計157家，規劃開設約1165診次（含353診次之兒科特別門診），高於往年開設診次。
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