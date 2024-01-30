人人都有紅包禮 iPad、Dyson「龍」厚禮！

日前寒流發威，前往門診報到的病患人數也有增加。彰化一名兩歲女童在10度寒冬的深夜裡被救護車送往醫院急診室，血氧濃度降到87%，當醫師告訴家長女童狀況不佳需要插管時，女童的母親卻不緊張也不徬徨的說「她每次感冒都這樣」，讓醫師相當無奈，只好以行動代替言語，出動整個醫療團隊奮力搶救。

2024-01-30 13:43