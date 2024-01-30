人人都有紅包禮 iPad、Dyson「龍」厚禮！
上班族引頸期盼的農曆年即將到來，終於可以開心放春假並與家人團聚！而過年習俗大小事，開運招財你知多少？即日起2月19日為止，參加由聯合新聞網和橘世代舉辦的「橘利年 龍好運」活動，來抽紅包、玩年節趣味搶答，人人都可領紅包禮，另有超夯iPad Air、Dyson 吸塵器、暖風機、吹風機、迷你除濕器，以及全聯禮券等萬元豪禮讓你打包帶回家！
現代科技進步與生活形態的改變，國人對於農曆春節不再鋪張、講究，相較傳統熱鬧的氛圍確實少了一些「年味」。而農曆過年除了圍爐、穿紅衣、放鞭炮、貼春聯等傳統習俗，還有許多不可不知的禮節和禁忌，像如何正確的神明祭拜方式，才能迎接好運討平安、招財運；或是辦公室內風水改運的小秘辛等，你又掌握了多少？立即來挑戰年節小知識，長知識、過好年！
即日起至2月19日為止，來參加「橘利年 龍好運」活動，小試身手抽紅包，只要答題成功就送U利點數10點紅包禮，還能爽抽iPad Air、Dyson V8吸塵器、暖風機、吹風機、迷你除濕器等家電豪禮！另外，以udn會員登入，還可加碼抽全聯禮券，年終大獎自己賺，多重好禮任你抽，立刻手刀抽紅包！活動請至https://lihi2.com/hYklx
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