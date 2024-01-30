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環團批減碳目標違憲不夠力 環境部長薛富盛強調要務實

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛強調，設定減碳目標要務實可達到，否則沒有意義，至於第3期管制目標已召開會議擬定中。聯合報系資料照
環境部長薛富盛強調，設定減碳目標要務實可達到，否則沒有意義，至於第3期管制目標已召開會議擬定中。聯合報系資料照

我國氣候法去年公告實施，雖有提及2050年淨零排碳目標，但遲未公布短、中期目標，數個環團今赴司法院遞交我國第一起氣候憲法訴訟聲請書，認為立法者未盡保護人民基本權的義務應屬違憲。環境部薛富盛強調，設定目標要務實可達到，否則沒有意義，至於第3期管制目標已召開會議擬定中。

環團今赴司法院召開記者會指出，氣候法去年上路，但立法者未盡保護義務，訂定短、中期國家階段管制目標，就把制定權授權給環境部，危害人民生命、生存、身體及健康、居住、財產、工作、文化（原民）等7個基本權，已屬違憲。

且環境部至今未提出第3期（2026至2030年）國家階段管制目標，違法違憲，並批評國發會宣布的2030年減碳目標24％正負1個百分點不夠積極，將會把減碳責任不合比例轉嫁給未來世代；環團仍強調，2030年減碳目標應提高至40％，且再生能源占比也應增至40％。

薛富盛今天出席「環境部第四屆空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮，會前接受聯訪時表示，減碳目標是根據2050年淨零排放路徑圖規畫，環團認為目標過於保守，但在去年COP28與會國家代表均目標一致，但要有差異性存在，畢竟每個國家及地區的產業結構及現況都不同。

薛富盛指出，要嚴肅的請大家思考，雖然都在追求淨零，但要考慮台灣面對的挑戰，將台灣產業特性及民生等因素納入，設定的減碳目標要務實可達到，衡量台灣產業現況、產業轉型、能源轉型等後做了最大努力，認為2030年的24％正負1個百分點的減碳目標為務實作法，也盼全國民眾及產業共同努力，以超過23至25％為目標，而不是提出一個達不到的目標，這樣沒有意義。

至於環團質疑至今尚未公布第3期管制目標，薛富盛說，目前已召開會議研擬中；環境部氣候署先前受訪時表示，第3期溫室氣體階段管制目標預計今年年中發布報告。

環保署（現為環境部）於2015年通過「溫室氣體減量及管理法」（溫管法），其中訂定每5年為1期的溫室氣體階段管制目標，當時訂定2020年減2%、2025年減10%、2030年減20%。

溫管法修法成為氣候法後，仍以5年為1期修訂管制目標，根據規定要在實施年前2年提出，因此第3期（2026至2030年）管制目標預訂應在今年提出。

減碳 環境部 薛富盛

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