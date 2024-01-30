快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜班獎勵金有落差 護理師淚訴：不能把我們當衛生紙

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
護理師淚訴，國家不能夠把護理師當衛生紙一樣。記者賴昀岫／攝影
護理師淚訴，國家不能夠把護理師當衛生紙一樣。記者賴昀岫／攝影

衛福部上周公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標，並編列40億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級遞減，地區醫院代表表示，同樣輪值夜班，護理人員獎勵費用硬是矮人一截，不排除號召成員走上街頭，更有北部地區醫院護理師淚訴，「國家不能夠把護理師當衛生紙一樣」，直言「我們是來照顧病人的，不是來走上街頭」。

衛福部長薛瑞元上周表示，要達最新三班護病比標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有7500人缺口，將以夜班獎勵留才。但護理團體表示，僅針對夜班護師發放津貼，不僅對護理人員吸引力不大，還可能再掀起一波離職潮，新標準將於3月起生效，醫院若達到標準，將可領取達標獎勵金，但未達標則未有罰則，而正式入法時程「目前沒有規畫」。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，衛生福利部上周，正式宣布夜班護理津貼等政策，其中地區醫院拿得最少，台灣社區醫院協會在行政院規劃區別醫院層級，發放護理人員夜班費獎勵後，便向行政部門表達此舉將使地區醫院更難留才與攬材，有醫院預估，至少會流失5%至10%護理師，北部某醫院王姓護理師指出，她所在的醫院已有20%左右護理師要離職，是年資達3至8年的人員。

北部地區醫院吳姓護理師直言，捨不得醫院護理師3月就要這樣被對待，「我真的很痛心，希望大家能夠幫幫我們，我們明明這麼認真，國家不能夠把護理師當衛生紙一樣，3年來我們扛疫情的壓力，沒有絲毫鬆懈，但今天得到的消息是，還要我們醫護人員走上街頭，我們是來照顧病人不是來走上街頭」，希望行政院、衛福部能聽見他們的聲音，三班都給與獎勵金。

吳姓護理師表示，當病人出狀況，喊「999」時，醫學中心馬上可以救治，地區醫院要全院動起來，沒有加護病房的醫院，還要通知家屬轉院，這裡面有非常多繁雜手續，因為地區醫院先天不足，所以比照醫學中心更加辛苦，加給不應該減少，以大夜班獎勵為例，地區醫院600元、醫學中心1000元，以上班23天計算，一天差400元，一個月差近9000，一年會差到約11、12萬。

中部地區醫院許姓護理師說，白班業務量開刀檢查個案數都非常多，有些護理人員因為家庭照顧等因素只能上白班，去年醫院有啟動輪值三班津貼，部分已經稍微和緩工作人員信念，如果只強調大小夜恐怕影響白班士氣，未來人員配置可能會找不到人上白斑。

台灣社區醫院常務理事羅永明直言，如此踐踏護理人員權益，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工，總統蔡英文說過，「人民有意見可以表達，如果表達了政府沒有聽到，可以大聲一點，如果再沒有聽到，那就拍桌。」今天用記者會方式大聲表達訴求，盼政府聽見，護理夜班津貼應不分層級，並納入白班，如果政府還是聽不到，未來不但要拍桌子，甚至不惜翻桌。

衛福部次長周志浩會後接受媒體訪問時表示，醫學中心夜班護理師需要處理的嚴重個案較多，有時也會需要處理急診病人等，地區醫院護理人員壓力相對少，主要是要肯定醫學中心同仁的辛勞；依照三班護病比，醫學中心的夜班人力缺口最大，有限資源要用在關鍵的地方。

地區醫院認為這樣會更難留才、攬才，周志浩表示，現在醫學中心缺口最大，覺得和待遇相差較大，從另一編來看，也可能從醫學中心流失到地區醫院，「這變成我們必須在兩者當中做一個取捨」，要把錢花在最有需求的部分。

津貼部分，周志浩說，值班、生涯規劃等，仍是目前人員流失的主要原因，所以將較多資源分配到夜班津貼，白班部分將持續觀察、檢討；針對地區醫院不排除走上街頭，周志浩說，表示意見是民主社會人民的權利，更希望大家一起想辦法，如何把有限資源做有效率使用，解決所面臨問題，不如把精神花在這部分，多想一想，有更好的方案也期待各界集思廣益。

各層級夜班護理津貼有落差，地區醫院代表直言，不排除號召成員走上街頭。記者賴昀岫／攝影
各層級夜班護理津貼有落差，地區醫院代表直言，不排除號召成員走上街頭。記者賴昀岫／攝影
台灣社區醫院常務理事羅永明直言，踐踏護理人員權益，更將重挫醫療體系分工。記者賴昀岫／攝影
台灣社區醫院常務理事羅永明直言，踐踏護理人員權益，更將重挫醫療體系分工。記者賴昀岫／攝影
台灣社區醫院協會理事長朱益宏（左）說，現行護理獎勵政策，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工。記者賴昀岫／攝影
台灣社區醫院協會理事長朱益宏（左）說，現行護理獎勵政策，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工。記者賴昀岫／攝影

護理師 醫學 衛生紙

延伸閱讀

地區津貼少於醫學中心 護團盼能一致

年前中和訪育幼院贈加菜金 陳建仁：提前介入高風險家庭

護理師人力流失醫院關病房 醫曝病房照左手邊驚見這物

三班護病比新制！恐打亂分級醫療，地區醫院面臨崩盤

相關新聞

JN.1成我國新冠主流變異株 Novavax換貨疫苗昨到貨

新冠疫情處在高原期，並且變異株JN.1已經成為我國主流病毒株。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠疫情處在相對高點，而近四...

類流感就診超過11萬人次 3歲女童染A流疑似腦炎過世

類流感疫情處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年第4周（1月21至27日）門急診類流感就診人次為11萬4754人次...

一出門就想回家、小事就煩躁 原來是大腦「這裡」生病

腎上腺皮質醇又稱為「壓力荷爾蒙」，用來幫助人體應對生理或心理的重大事件，經常感到心力交瘁、疲倦，可能是腎上腺出狀況。醫師...

夜班獎勵金有落差 護理師淚訴：不能把我們當衛生紙

衛福部上周公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標，並編列40億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級...

指氣候法未提出減碳目標 環團聲請首次氣候憲法訴訟

國發會2022年12月宣布2030年國家自訂貢獻（NDC）強化目標為24％正負1個百分點，但環團認為目標不夠積極，且環境...

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。