夜班獎勵金有落差 護理師淚訴：不能把我們當衛生紙

衛福部上周公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標，並編列40億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級遞減，地區醫院代表表示，同樣輪值夜班，護理人員獎勵費用硬是矮人一截，不排除號召成員走上街頭，更有北部地區醫院護理師淚訴，「國家不能夠把護理師當衛生紙一樣」，直言「我們是來照顧病人的，不是來走上街頭」。

衛福部長薛瑞元上周表示，要達最新三班護病比標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有7500人缺口，將以夜班獎勵留才。但護理團體表示，僅針對夜班護師發放津貼，不僅對護理人員吸引力不大，還可能再掀起一波離職潮，新標準將於3月起生效，醫院若達到標準，將可領取達標獎勵金，但未達標則未有罰則，而正式入法時程「目前沒有規畫」。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，衛生福利部上周，正式宣布夜班護理津貼等政策，其中地區醫院拿得最少，台灣社區醫院協會在行政院規劃區別醫院層級，發放護理人員夜班費獎勵後，便向行政部門表達此舉將使地區醫院更難留才與攬材，有醫院預估，至少會流失5%至10%護理師，北部某醫院王姓護理師指出，她所在的醫院已有20%左右護理師要離職，是年資達3至8年的人員。

北部地區醫院吳姓護理師直言，捨不得醫院護理師3月就要這樣被對待，「我真的很痛心，希望大家能夠幫幫我們，我們明明這麼認真，國家不能夠把護理師當衛生紙一樣，3年來我們扛疫情的壓力，沒有絲毫鬆懈，但今天得到的消息是，還要我們醫護人員走上街頭，我們是來照顧病人不是來走上街頭」，希望行政院、衛福部能聽見他們的聲音，三班都給與獎勵金。

吳姓護理師表示，當病人出狀況，喊「999」時，醫學中心馬上可以救治，地區醫院要全院動起來，沒有加護病房的醫院，還要通知家屬轉院，這裡面有非常多繁雜手續，因為地區醫院先天不足，所以比照醫學中心更加辛苦，加給不應該減少，以大夜班獎勵為例，地區醫院600元、醫學中心1000元，以上班23天計算，一天差400元，一個月差近9000，一年會差到約11、12萬。

中部地區醫院許姓護理師說，白班業務量開刀檢查個案數都非常多，有些護理人員因為家庭照顧等因素只能上白班，去年醫院有啟動輪值三班津貼，部分已經稍微和緩工作人員信念，如果只強調大小夜恐怕影響白班士氣，未來人員配置可能會找不到人上白斑。

台灣社區醫院常務理事羅永明直言，如此踐踏護理人員權益，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工，總統蔡英文說過，「人民有意見可以表達，如果表達了政府沒有聽到，可以大聲一點，如果再沒有聽到，那就拍桌。」今天用記者會方式大聲表達訴求，盼政府聽見，護理夜班津貼應不分層級，並納入白班，如果政府還是聽不到，未來不但要拍桌子，甚至不惜翻桌。

衛福部次長周志浩會後接受媒體訪問時表示，醫學中心夜班護理師需要處理的嚴重個案較多，有時也會需要處理急診病人等，地區醫院護理人員壓力相對少，主要是要肯定醫學中心同仁的辛勞；依照三班護病比，醫學中心的夜班人力缺口最大，有限資源要用在關鍵的地方。

地區醫院認為這樣會更難留才、攬才，周志浩表示，現在醫學中心缺口最大，覺得和待遇相差較大，從另一編來看，也可能從醫學中心流失到地區醫院，「這變成我們必須在兩者當中做一個取捨」，要把錢花在最有需求的部分。