指氣候法未提出減碳目標 環團聲請首次氣候憲法訴訟

國發會2022年12月宣布2030年國家自訂貢獻（NDC）強化目標為24％正負1個百分點，但環團認為目標不夠積極，且環境部未在今年1月1日前提出2030年第3期管制目標有違法違憲之虞，今天至司法院向憲法法庭聲請我國首次氣候憲法訴訟，盼大法官能受理審理，以落實世代正義。

環團今召開「首次氣候憲法訴訟，落實世代正義」記者會，氣候憲法訴訟代理人、環境權保障基金會專職律師黃馨雯表示，以先位及備位來說，第一優先主張應由立法者訂目標，若不被採納，退一步第二點備位就是授權環境部訂目標，但環境部也要合法合憲。

黃馨雯表示，但我國2023年公告實施氣候法，但立法者沒有明定國家減量短中期目標，違反法律保留原則；根據氣候法第10條第4項規定，環境部應於今年1月1日前提出2030年減碳目標，但至今卻未公布，違法又違憲；另指出台灣目前憲法訴訟法第59條沒有給予救濟途徑，也是違憲。

黃馨雯指出，國家階段管制目標涉及到部門管制目標，也牽動部門行動方案，各部會及人民需要時間準備及因應，以淘汰老舊油車為例，國家管制目標要淘汰老舊油車，對人民權益影響很大，因此需要提前公布好讓人民準備。

黃馨雯說，減碳目標也是如此，批評不管是國發會宣布的24％正負1個百分點無法盡到「巴黎協定」所規範的減碳責任，環境部又延後公布第3期管制目標，將氣候變遷帶來的危害及減碳氣候負擔，都交由下個世代來承擔，主張氣候法危害生命、生存、身體及健康、居住、財產、工作、文化（原民）等7個基本權。

其中1名氣候憲法訴訟聲請人、小學生「果果」透過問答方式表示，氣候變遷讓全球暖化，氣溫升高讓植物無法生長、動物無法生存，破壞食物鏈及生態系，人類也是動物，無法再沒有水及食物的情況下活著，並指出大人、小孩都要負起減碳責任，但實際卻把責任都丟給小孩，政府如今政策「就是讓大人及大大人寫四分之一功課，其他叫小孩負責，這不公平」，認為政府應積極要求高碳排產業盡快減碳。