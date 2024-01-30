地區津貼少於醫學中心 護團盼能一致

「地區醫院負擔不比醫學中心輕，護理人員的補助應該一致！」台灣社區醫院協會理事長朱益宏30日表示，衛福部雖要撥40億健保預算給護理師補助，但補助分配不均，恐讓地區醫院護理更加短缺。護理師代表強調，地區醫院協助政府擴及醫療服務，工作負擔不比醫學中心輕，補助應該一致，且三班都要發。

單月差達1萬元

朱益宏在記者會上指出，衛福部將用40億健保預算，發給醫院輪值夜班護理人員獎勵，雖然政策立意良善，但獎勵只有發給夜班，且醫學中心護理師的獎勵比地區醫院還要低，這樣恐導致地區醫院至少5到10%人力離職，地區醫院長期護理缺口的問題只會雪上加霜。

北區代表吳護理師表示，她們很感謝衛福部開始重視護理人力短缺問題，不過地區醫院一天只能領600元，但醫學中心可以領1千元，1個月下來恐差到8800到9200元，1年可以差到10幾萬薪水，且地區醫院大夜班人力本就吃緊，若護理師離職，地區醫院甚至要關病房，對醫療的普及並不利。

白天班負擔也很重

她舉例，當醫院啟動「999」（全院緊急救護）時，醫學中心可以用加護病房團隊因應，但地區醫院就真的要全院動員，因此同樣是夜班，地區醫院的負擔不比醫學中心輕，但津貼卻還比較低。朱益宏說，衛福部長期說法是醫學中心缺人多、護理師工作量較大，但其實地區醫院護理師負擔也不輕。

「白天班的負擔也很沉重！」南部許護理師說，許多護理師選擇白班的原因是想要兼顧家庭，但若津貼只有發放夜班，白斑人力恐也會出現流失，呼籲政府參考護士公會全國聯合會的版本，三班（白班、小夜班、大夜班）都要有獎勵。朱益宏說，若衛福部不願妥協，不排除上街抗議。

應落實分級醫療

他們呼籲，地區醫院還要照顧偏鄉民眾，並在疫情期間協助政府施打疫苗與維持基本醫療服務，因此護理師的津貼應該也要與醫學中心一致，且各班別都應該要有津貼。有護理師說，大家都去過醫學中心看病，都要花很久，因此醫療資源不能過度集中在醫學中心，也要分散到地區醫院。

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