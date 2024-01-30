青少年7有1憂鬱 專家：應加強諮商

青少年每7人就有1人憂鬱，預防精神疾病的預算須進一步提高！精神健康基金會執行長韓德彥30日在記者會指出，稍微嚴重的精神問題，難以單靠3次諮商就解決，盼政府再提高相關預算。精神科醫師楊聰財指出，透過家庭教育、倡議短片加強宣導，能有效降低憂鬱症的「污名感」。

應設法去汙名化

精神健康基金會30日公布「2023全國十大精神健康新聞事件」，包括董氏基金會調查指出，台灣青少年平均每七人就有一人達到憂鬱情緒需專業協助的新聞。楊聰財表示，依據世界衛生組織資料，憂鬱症預估2030年成為增加最多社會成本的疾病，更顯示憂鬱症造成的醫療、自殺問題等，值得社會更加重視。

他指出，根據《兒童心理學與精神病學雜誌》發布的研究指出，提供與憂鬱治療相關的宣導倡議短片，有助於青少年減少憂鬱症的汙名感（stigma），提升其尋求專業協助治療的意願。同時，學校以及家庭教育也應正確認識「憂鬱症就是腦生病了」，是腦神經傳導物質運作失調，早期發現就可早期治療。

校園應有多元輔導

同時也是臺北醫學大學教授的韓德彥指出，新冠疫情對學生的心理健康影響深遠，大專生憂鬱傾向上升已是全球趨勢，尤其面對課業瓶頸、未來職涯等壓力，校方應提供更多面向的輔導，協助學生管理壓力。

他建議，大專校院須更加重視心理衛生的初級預防，並著重於發展性的工作，如開設生涯教育課程、兩性溝通工作坊等教案，促進學生的健全發展，增進壓力調適能力，「避免只強調競爭力，而忽視了學生的基本身心健康狀況」。

免費諮商後繼無力

韓德彥進一步指出，衛福部自2023年8月1日起為期一年，提供15至30歲年輕族群每人每年3次免費心理諮商。他認為，此方案有助於普及化心理健康的觀念，尋求心理健康服務仍然存在著污名。透過這樣的方案，可讓年輕人了解尋求心理諮商是一種正常且健康的行為。

他說，相當肯定衛福部在關懷青少年心理健康上的用心，但後續協助的資訊不夠明確，可能會讓年輕人在使用完免費諮商後，不知道該如何是好，且稍微嚴重的心理問題，難以單靠3次諮商就能獲得解決，所以盼政府可以進一步提高心理健康預算，以強化精神健康的預防工作。

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