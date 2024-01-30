獨／國道客運運價年前調漲無望 縮小漲幅仍被2度退回

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，國道客運業營運環境每況愈下，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報調漲運價，1月初被退回重新調整，公會上周再提送新版本，已縮減調幅，公路局表示，經審議會開會，希望業者再提出實際資料佐證說法，將再退回修正。

國道客運運價2006年至今都未調漲，但隨著場站、人力等各項成本增加，不少業者紛紛減班、停駛。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會檢討國道客運18項成本，去年10月提報調漲運價，短途路線約漲3成；中長途路線的三排椅約漲3成，四排椅約漲18%至19%，但此方案1月初被公路局退回重新調整。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，近期已再度提送修正版本，無論是短途還是中長途的調幅都有些微縮減。另外，在中長途的部分，面對疫情客運量下滑，加上旅客轉移至鐵道，希望在業者達成一定載客量KPI的前提下，由政府補貼票價差額，避免將運價轉嫁消費者。

謝界田也說，過去如基隆到台北或台北到桃園等短途通勤為主的路線，多會有尖峰時段去程搭乘人次爆滿，回程或離峰時間沒人搭的狀況，因此提出針對這些有方向性的路線訂定差別運價，至於是否同意及訂定標準就交由審議會決議。

公路局表示，上周已收到客運公會全聯會提送的新方案，並召開審議會，會中委員提出意見，包括希望業者再補齊資料，希望有實際資料佐證說法，預計近日就會將方案退回，後續就待客運公會全聯會依委員意見再提報修正計畫。